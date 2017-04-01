جنايات السويس تقضى بالسجن المؤبد لـ"قاضى الحشيش" و10 سنوات لصديقته

شيماء مصطفى

أصدرت محكمة جنايات السويس، اليوم السبت، حكما قضائيا بمعاقبة القاضى السابق "طارق م ز" بالسجن المؤبد 25 عاما، والسجن 10 سنوات للمتهمة "يوستينا م ع" 20 عاما طالبة، والسجن 10 سنوات للمتهم الثالث "إسلام م ع" 23 عاما، المتهمون بحيازة الحشيش فى القضية 4455 لسنة 2016 جنايات الجناين.

عقدت جلسة المحاكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد جمال الدين حجازى، وعضوية كل من المستشار أيهاب حكيم منير والمستشار أحمد غنيم حامد، وسكرتير جلسة كل من سعيد يوسف ومحمد سليمان.

حضر جميع المتهمين جلسة المحاكمة بعد قيام قوات الشرطة بالسويس بنقلهم إلى مجمع محاكم السويس قادمين من سجن عتاقة، كما شهدت جلسة المحاكمة حضور أفراد أسر المتهمين الثلاثة بالقضية، والذين وصلوا إلى قاعة المحكمة قبل وصول المتهمين.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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