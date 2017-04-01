أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

وزارة الداخلية تضع ٤ قواعد للموافقة علي أداء مناسب الحج

Google+ Print
وزارة الداخلية تضع ٤ قواعد للموافقة علي أداء مناسب الحج وزارة الداخلية تضع ٤ قواعد للموافقة علي أداء مناسب الحج

بعد اعلان وزارة الداخلية أن 5 ابريل الجاري هو موعد بدء إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن ، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، تعرف علي خطوات سداد رسوم الحج، وهى عبارة عن:

  • تحصيل رسوم الحج هذا العام على دفعتين ، حيث يتم سدادة 30000 جنيه كدفعة أولي، ويتم تسديدها عقب إجراء القرعة مباشرةً خلال المدة من 10 أبريل حتى 20 من نفس الشهر.
  • يتم تحديد الدفعة الثانية لاحقا بعد انتهاء كل التعاقدات بالمملكة العربية وحساب قيمة رسوم الطيران.
  • اذا لم يسدد الفائز في القرعة الدفعة الأولى خلال الفترة المحددة لذلك بمثابة تنازل منه عن فرصة الحج.
  • واذا لم يسدد الفائز الدفعة الثانية للفائز يعتبر ذلك بمثابة تنازل منه عن فرصة الحج حتى لو كان من المسددين للدفعة الأولى.
  • اذا اعتذر الفائز عن الحج بعد دفع الرسوم، يتم ردها إليه ولكن بعد خصم المصاريف الإدارية فقط، أما بالنسبة لرد قيمة تذكرة الطيران يقوم الفائز بتقديم طلب لشركة الطيران دون أدنى مسئولية على الإدارة العامة للشئون الإدارية.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن فتح باب قبول طلبات التقدم لحج القرعة بدءا من 18 مارس الماضي وحتي 30 من نفس الشهر في جميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، على أن يتم إجراء القرعة من حصة المديرية التابع لها محل إقامة المتقدم الوارد ببطاقة الرقم القومى.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

صراع البرلمان والقضاء يقترب.. هل تخطف السعودية «تيران وصنافير» من تحت القبة؟

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية