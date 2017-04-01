وزارة الداخلية تضع ٤ قواعد للموافقة علي أداء مناسب الحج

شيماء مصطفى

بعد اعلان وزارة الداخلية أن 5 ابريل الجاري هو موعد بدء إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن ، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، تعرف علي خطوات سداد رسوم الحج، وهى عبارة عن:

تحصيل رسوم الحج هذا العام على دفعتين ، حيث يتم سدادة 30000 جنيه كدفعة أولي، ويتم تسديدها عقب إجراء القرعة مباشرةً خلال المدة من 10 أبريل حتى 20 من نفس الشهر.

يتم تحديد الدفعة الثانية لاحقا بعد انتهاء كل التعاقدات بالمملكة العربية السعودية وحساب قيمة رسوم الطيران.

اذا لم يسدد الفائز في القرعة الدفعة الأولى خلال الفترة المحددة لذلك بمثابة تنازل منه عن فرصة الحج.

واذا لم يسدد الفائز الدفعة الثانية للفائز يعتبر ذلك بمثابة تنازل منه عن فرصة الحج حتى لو كان من المسددين للدفعة الأولى.

اذا اعتذر الفائز عن الحج بعد دفع الرسوم، يتم ردها إليه ولكن بعد خصم المصاريف الإدارية فقط، أما بالنسبة لرد قيمة تذكرة الطيران يقوم الفائز بتقديم طلب لشركة الطيران دون أدنى مسئولية على الإدارة العامة للشئون الإدارية.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن فتح باب قبول طلبات التقدم لحج القرعة بدءا من 18 مارس الماضي وحتي 30 من نفس الشهر في جميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، على أن يتم إجراء القرعة من حصة المديرية التابع لها محل إقامة المتقدم الوارد ببطاقة الرقم القومى.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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