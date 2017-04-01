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القبض على “لعوب الإسكندرية” استعانت بعشيقها الثاني لقتل عشيقها الأول بعدما هددها بفضحها

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القبض على “لعوب الإسكندرية” استعانت بعشيقها الثاني لقتل عشيقها الأول بعدما هددها بفضحها القبض على “لعوب الإسكندرية” استعانت بعشيقها الثاني لقتل عشيقها الأول بعدما هددها بفضحها

بعد أن ربطته بها علاقة غير شرعية لفترة معينة قررت تلك السيدة عدم الاستمرار في هذه العلاقة، الأمر الذي لم يعجب عشيقها الذي قرر على الفور فضحها إذا لم ترضخ لرغبته، فاستعانت بشخص آخر للتخلص منه عن طريق قتله وإسكاته إلى الأبد.

حيث استدرجته إلى داخل وحدة سكنية “تحت التشطيب” بمنطقة نادي الصيد، وقامت بتهشيم رأسه بمساعدة عشيقها الثاني حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قاموا بسرقة بعض المتعلقات الخاصة به.

 

وترجع بداية الواقعة عندما تلقى قسم محرم بك بلاغا من موظفة بالشركة الشرقية للدخان يفيد بأنها عثرت على جثة شقيقها “م.أ.م” 29 عامًا، ميكانيكي بذات الشركة داخل شقة تحت التشطيب، حيث كان فاقدا للوعي غارقا في بركة من الدماء، وبعدما قامت بنقله إلى المستشفى توفى.

وأثبتت التحريات أن كلا من “هـ.م.أ” 21 عاما، عاملة، و”ع.ح.أ” 27 عاما، عامل، وراء تلك الجريمة، فبعدما هدد المجني عليه عشيقاه بفضحها أمام أهلها قررت الاستعانة بالمتهم الثاني الذي تربطه بها علاقة غير شرعية للتخلص من المجني عليه، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

المصدر : مصرفايف

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