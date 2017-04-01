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في مفاجأة كبيرة ولأول مرة الحزب الرسمي لأحمد شفيق يعلن موقفه من الإنتخابات الرئاسية المقبلة

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في مفاجأة كبيرة ولأول مرة الحزب الرسمي لأحمد شفيق يعلن موقفه من الإنتخابات الرئاسية المقبلة في مفاجأة كبيرة ولأول مرة الحزب الرسمي لأحمد شفيق يعلن موقفه من الإنتخابات الرئاسية المقبلة

تتردد في الفترة الأخيرة وخاصة بعد رفع اسم شفيق من قوائم الوصول والترقب، أخبار كثيرة عن ترشح الفريق أحمد شفيق لإنتخابات الرئاسة 2018، وكان مصدر تلك الأخبار مواقع اخبارية مختلفة، وفي ظل تلك الأخبار كانت الحركة الوطنية وهو حزب أحمد شفيق يقوم دائما بنفي تلك الأخبار، وكان الفريق شفيق نفسه يكذب تلك الأقاويل ويؤكد أنه لا يفكر في ذلك الأمر.

ولكن اليوم وبشكل مفاجىء صدر تصريح على لسان اللواء “رؤوف السيد” -نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أنه أثناء زيارته مؤخراً لأبو ظبي، إلتقى الفريق أحمد شفيق وأكد له عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وأنه سوف يعود قريباً إلى استعداداً لذلك.

 

وأضاف رؤوف أن الحديث بينه وبين شفيق تطرق إلى تجهيزات الحزب لذلك، ولأمور أخرى متعلقة بالحزب في مصر وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من شفيق على تلك التصريحات.

 

المصدر : مصرفابف

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