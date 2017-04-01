أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

عاجل ..التموين تعلن فتح باب تحديث بيانات البطاقة التموينية بدءا من اليوم لتجنب إيقافها.. ننشر الخطوات والأوراق المطلوبة

Google+ Print
عاجل ..التموين تعلن فتح باب تحديث بيانات البطاقة التموينية بدءا من اليوم لتجنب إيقافها.. ننشر الخطوات والأوراق المطلوبة عاجل ..التموين تعلن فتح باب تحديث بيانات البطاقة التموينية بدءا من اليوم لتجنب إيقافها.. ننشر الخطوات والأوراق المطلوبة

كشفت وزارة عن منحها 60 يوم لجميع المواطنين من أجل تحديث بيانات بطاقتهم التموينية، حتي لا تتعرض البطاقة التموينية للإيقاف، وأوضحت وزارة التموين أنه سوف يظهر على إيصال صرف المقررات التموينية، عبارة “حدث بياناتك” للبطاقات التي تحتاج إلى تحديث، مشيرا إلى أن الاستمارات سوف تكون متاحة من يوم السبت القادم.

وأوضحت الوزارة أنه عند ظهور هذه العبارة يتوجب على المواطن الحصول على استمارة تحديث البيانات، مشيرة إلى أن الاستمارات سوف تكون متاحة منذ بداية شهر أبريل في جميع مكاتب التموين وجميع مكاتب البريد، موضحة أن يمكن التحديث من خلال الموقع الإلكتروني الذي من المقرر أن يتم إطلاقه أول الشهر القادم.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة مع الاستمارة هي صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، وصورة بطاقة الرقم القومي لباقي المستفيدين المقيدين على البطاقة، بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر، وإيصال كهرباء لآخر فاتورة، فضلا عن إيصال ماكينة صرف المقررات التموينية، والمثبت فيها كلمة (حدث بياناتك).

وأضافت الوزارة أنه سيتم بيع الاستمارات مجانا، ويقوم المواطن بملئ الاستمارة وإحضار الأوراق المطلوبة ووضعها في ظرف مغلق وتسليمها إلى مكاتب التموين، وفي حالة تحديث البيانات من خلال الموقع الإلكتروني يتم عمل نسخة “إسكانر” للمفرقات وإرسالها عن طريق الموقع.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو