عاجل ..التموين تعلن فتح باب تحديث بيانات البطاقة التموينية بدءا من اليوم لتجنب إيقافها.. ننشر الخطوات والأوراق المطلوبة

شيماء مصطفى

كشفت وزارة التموين عن منحها 60 يوم لجميع المواطنين من أجل تحديث بيانات بطاقتهم التموينية، حتي لا تتعرض البطاقة التموينية للإيقاف، وأوضحت وزارة التموين أنه سوف يظهر على إيصال صرف المقررات التموينية، عبارة “حدث بياناتك” للبطاقات التي تحتاج إلى تحديث، مشيرا إلى أن الاستمارات سوف تكون متاحة من يوم السبت القادم.

وأوضحت الوزارة أنه عند ظهور هذه العبارة يتوجب على المواطن الحصول على استمارة تحديث البيانات، مشيرة إلى أن الاستمارات سوف تكون متاحة منذ بداية شهر أبريل في جميع مكاتب التموين وجميع مكاتب البريد، موضحة أن يمكن التحديث من خلال الموقع الإلكتروني الذي من المقرر أن يتم إطلاقه أول الشهر القادم.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة مع الاستمارة هي صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، وصورة بطاقة الرقم القومي لباقي المستفيدين المقيدين على البطاقة، بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر، وإيصال كهرباء لآخر فاتورة، فضلا عن إيصال ماكينة صرف المقررات التموينية، والمثبت فيها كلمة (حدث بياناتك).

وأضافت الوزارة أنه سيتم بيع الاستمارات مجانا، ويقوم المواطن بملئ الاستمارة وإحضار الأوراق المطلوبة ووضعها في ظرف مغلق وتسليمها إلى مكاتب التموين، وفي حالة تحديث البيانات من خلال الموقع الإلكتروني يتم عمل نسخة “إسكانر” للمفرقات وإرسالها عن طريق الموقع.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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