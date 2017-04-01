أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

والده صحفي كبير وتسببت ديانته في تأخر زواجه.. 14 معلومة عن قصي خولي

Google+ Print
والده صحفي كبير وتسببت ديانته في تأخر زواجه.. 14 معلومة عن قصي خولي والده صحفي كبير وتسببت ديانته في تأخر زواجه.. 14 معلومة عن قصي خولي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ظلت نجوميته منحصرة داخل سوريا حتى عام 2010، حينما قرر الخروج بحثًا عن فرصة أفضل لتحقيق حلمه، حيث إن صناعة الدراما لم تكن منتعشة آنذاك بدولة سوريا، وبعد جولات خارجية في عدد من الدول استقر به الحال في ، حيث تمكن من تحقيق شهرة واسعة وضعته في مصاف نجوم الوطن العربي.

qusai


في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 14 معلومة عن الفنان السوري قصي خولي..

1- ولد في "طرطوس" بدولة سوريا، يوم 1 إبريل من عام 1976.

2- والده الصحفي الكبير "عميد خولي"، الذي كان مديرًا عامًا ورئيس تحرير لكبرى المؤسسات الصحفية السورية.

3- تربى في بيت محافظ وسط 4 أخوات، لذلك يعتقد أنّه يملك قدرة كبيرة على قراءة المرأة واستيعابها والإحساس العميق بمشاعرها، وفق ما قال في برنامج "المتاهة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

17377-1

4-  رضخ لرغبة والديه ودرس الحقوق، لكن في السنة الثالثة اتخذ القرار وترك الحقوق ليبدأ مرحلة جديدة عبر دراسة الإخراج.

5- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1999، وتتلمذ على يد الفنان "غسان مسعود"، وهو معروف بقسوته مع طلابه.

6- بدأ التمثيل في أواخر التسعينيات من خلال سلسلة "مرايا"، أمام الفنان "ياسر عظمة".

قصي-خولي

شاهد أيضا

7- حقق انتشارًا من خلال أدوار بعدد من الأعمال الفنية مثل: "الأرواح المهاجرة"، و"عائلتي وأنا"، و"الخيزران"، و"دنيا"، و"أحلام لا تموت"، و"العفرات"، و"البطرني"، و"نساء صغيرات"، و"ليل المسافرين"، و"الصفقة".

8-  حاز على جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2006 عن دوره في مسلسل "غزلان في غابة الذئاب"، والذي قدم فيه شخصية "سامر" الكوميدية.

06_585339_large

9- خرج من سوريا لتحقيق حلمه التمثيلي، وسافر إلى لبنان، ومنها إلى دبي، ثم أمريكا، إلى أن استقر به الحال في مصر.

10- افتتح فى سبتمبر 2014 شركة إنتاج تلفزيوني أطلق عليها اسم "مجموعة قصي خولي للإعلام".

11- قدم شخصية الخديو إسماعيل من خلال مسلسل "سرايا عابدين"، بمشاركة يسرا وغادة عادل، وحقق نجاحًا واسعًا على مستوى الوطن العربي من خلال الجزأين الأول والثاني.

12- قال في حوار سابق مع صحيفة لبنانية: "سبق وأن قلت إنني سأخطب في ١١ نوفمبر ٢٠١١، وأتزوج في ١٢ ديسمبر، لأن التاريخين لا يتكرران حتى لو لم أجد الفتاة المناسبة، لكن للأسف ظروف البلد جعلتني أتراجع عن القرار".

13- أوضح أنه خاض 4 تجارب حب لكن ديانته المسيحية منعته من الارتباط منهن كونهن مسلمات، قائلًا: "لو أردت الزواج من غير ديانتي لكنت تزوجت وأنجبت أبناءً"، وذلك خلال برنامج "ET بالعربي".

14- أعلن منذ قيام الثورة السورية عن تأييده لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، من خلال لقاءاته الإعلامية قائلًا: "لن يتحقق الاستقرار إلا بالحوار، وأنا مع النظام والجيش السوري".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط