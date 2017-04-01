والده صحفي كبير وتسببت ديانته في تأخر زواجه.. 14 معلومة عن قصي خولي

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ظلت نجوميته منحصرة داخل سوريا حتى عام 2010، حينما قرر الخروج بحثًا عن فرصة أفضل لتحقيق حلمه، حيث إن صناعة الدراما لم تكن منتعشة آنذاك بدولة سوريا، وبعد جولات خارجية في عدد من الدول استقر به الحال في مصر، حيث تمكن من تحقيق شهرة واسعة وضعته في مصاف نجوم الوطن العربي.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 14 معلومة عن الفنان السوري قصي خولي..

1- ولد في "طرطوس" بدولة سوريا، يوم 1 إبريل من عام 1976.

2- والده الصحفي الكبير "عميد خولي"، الذي كان مديرًا عامًا ورئيس تحرير لكبرى المؤسسات الصحفية السورية.

3- تربى في بيت محافظ وسط 4 أخوات، لذلك يعتقد أنّه يملك قدرة كبيرة على قراءة المرأة واستيعابها والإحساس العميق بمشاعرها، وفق ما قال في برنامج "المتاهة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

4- رضخ لرغبة والديه ودرس الحقوق، لكن في السنة الثالثة اتخذ القرار وترك الحقوق ليبدأ مرحلة جديدة عبر دراسة الإخراج.

5- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 1999، وتتلمذ على يد الفنان "غسان مسعود"، وهو معروف بقسوته مع طلابه.

6- بدأ التمثيل في أواخر التسعينيات من خلال سلسلة "مرايا"، أمام الفنان "ياسر عظمة".

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7- حقق انتشارًا من خلال أدوار بعدد من الأعمال الفنية مثل: "الأرواح المهاجرة"، و"عائلتي وأنا"، و"الخيزران"، و"دنيا"، و"أحلام لا تموت"، و"العفرات"، و"البطرني"، و"نساء صغيرات"، و"ليل المسافرين"، و"الصفقة".

8- حاز على جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2006 عن دوره في مسلسل "غزلان في غابة الذئاب"، والذي قدم فيه شخصية "سامر" الكوميدية.

9- خرج من سوريا لتحقيق حلمه التمثيلي، وسافر إلى لبنان، ومنها إلى دبي، ثم أمريكا، إلى أن استقر به الحال في مصر.

10- افتتح فى سبتمبر 2014 شركة إنتاج تلفزيوني أطلق عليها اسم "مجموعة قصي خولي للإعلام".

11- قدم شخصية الخديو إسماعيل من خلال مسلسل "سرايا عابدين"، بمشاركة يسرا وغادة عادل، وحقق نجاحًا واسعًا على مستوى الوطن العربي من خلال الجزأين الأول والثاني.

12- قال في حوار سابق مع صحيفة لبنانية: "سبق وأن قلت إنني سأخطب في ١١ نوفمبر ٢٠١١، وأتزوج في ١٢ ديسمبر، لأن التاريخين لا يتكرران حتى لو لم أجد الفتاة المناسبة، لكن للأسف ظروف البلد جعلتني أتراجع عن القرار".

13- أوضح أنه خاض 4 تجارب حب لكن ديانته المسيحية منعته من الارتباط منهن كونهن مسلمات، قائلًا: "لو أردت الزواج من غير ديانتي لكنت تزوجت وأنجبت أبناءً"، وذلك خلال برنامج "ET بالعربي".

14- أعلن منذ قيام الثورة السورية عن تأييده لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، من خلال لقاءاته الإعلامية قائلًا: "لن يتحقق الاستقرار إلا بالحوار، وأنا مع النظام والجيش السوري".