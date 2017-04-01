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الداخلية: بدء إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن.. الأربعاء

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الداخلية: بدء إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن.. الأربعاء الداخلية: بدء إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن.. الأربعاء

التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، بدء إجراء قرعة الحج الإلكترونية بين المتقدمين خلال الفترة من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأحد الموافق 9 أبريل الجارى؛ وذلك بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة، إنه سيتم إجراء القرعة يوم الأربعاء 5/4/2017 بمديريات أمن "المنوفية، الغربية، كفرالشيخ ، قنا، البحر الأحمر، الوادى الجديد، الفيوم"، ويوم الخميس 6/4/2017 بمديريات أمن "الدقهلية، دمياط، الشرقية، المنيا، أسيوط، الأقصر، شمال سيناء".

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وأضافت، أنه سيتم إجراء القرعة يوم السبت 8/4/2017 بمديريات أمن "جنوب سيناء، الإسماعيلية، أسوان، سوهاج، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، ويوم الأحد 9/4/2017 بمديريات أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية، بنى سويف، بورسعيد، السويس".

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التحرير

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