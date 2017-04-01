التخطيط: 582 مليون جنيه لرفع كفاءة المياه وإقامة مجمع مصانع بالعريش

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اعتمدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع الوزارات المعنية استثمارات إضافية لرفع كفاءة شبكة مياه الشرب بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بتكلفة إجمالية للمشروع قيمتها 532 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم تنفيذه لمدة 12 شهرا على أن يتم البدء الفوري في أعماله بقيمة 100 مليون جنيه تدرج ضمن خطة العام المالي الحالي 2016/2017.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين الوزارة ووزارة الاسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء.

كما تم اعتماد استثمارات إضافية بناء على طلب محافظة شمال سيناء بمبلغ 50 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 2016/2017 لإنشاء وتجهيز مجمع صناعات صغيرة بالمنطقة الحرفية بالعريش بطاقة 100 مصنع وورشة.

شاهد أيضا

وفي نفس السياق تم اعتماد مبلغ 70 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 2016/2017 للمستشفى الجامعي بجامعة المنيا. جاء ذلك بالتنسيق بين كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة التعليم العالي وجامعة المنيا، حيث تم تخصيص مبلغ 35 مليون للانتهاء من الأعمال التخصصية بالمبنى المخصص لمستشفى الكبد بالحرم الجامعي لتسع 120 سريرا، بالإضافة إلى تخصيص 35 مليون أخرى لإقامة مبنى ملحق للعمليات والعناية المركزة بالمستشفى.

وأوضحت وزارة التخطيط فى بيان لها اليوم، أن هناك مجموعة من المعايير لاعتماد تمويلات إضافية أهمها أن تتواكب الطلبات مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة، وأن تلبي حاجات عاجلة لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات قيد التنفيذ بما يساعد في الانتهاء منها لتدخل الخدمة ويستفيد بها المواطنين.

كما أن الوزارة تتبنى توجه التنمية المكانية بما يحتم إحداث توزان في توزيع المخصصات العامة والاعتمادات الإضافية بما يكفل تنمية متوازنة تقلل الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية المختلفة.