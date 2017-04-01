أسعار الذهب اليوم السبت 1 إبريل

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سجل سعر الذهب اليوم السبت، 1 إبريل 2017 انخفاض نسبي ليحقق عيار 21 في المحلات التجارية نحو 629 جنيهًا للجرام لينخفض عن معاملات الأسبوع الماضي، نحو 2 جنيه لـلجرام .

بينما سجل عيار 24 نحو 719 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 539 جنيها للجرام، وعيار 14 نحو 419 جنيها للجرام.

بينما سجلت أوقية الذهب نحو 22.356 جنيه للجرام، والجنيه الذهب 5.032 جنيه للجرام، وكيلو الذهب نحو 718.857 جنيه.

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وعلى صعيد سوق المال العالمي انخفض سعر الذهب قليلا ليسجل عيار 21 نحو 635.14 جنيه للجرام، عيار 24 نحو 725.60 جنيه للجرام، وعيار 18 نحو 544.21 جنيه للجرام،وعيار 14 نحو 423.27 جنيه للجرام.

فيما سجلت أوقية الذهب بسوق المال نحو 22.566 جنيه، الجنيه الذهب 5.079 جنيه، كيلو الذهب نحو 725. 598 جنيه للجرام.