أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن تأثير الإرهاب على إقتصاد الدول وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 12-4-2017 -
بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل -
اتلتيك بيلباو يحرز هدف التعادل مع الزمالك يحرزه جامبرينا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول 1 - 1 -
«ثمن الواحدة يكفي لزواج 6 شباب».. سيارات أبناء الفنانين تثير الجدل -
د. حسام موافي: يوضح طرق بسيطة لمواجهة مرض السكر والضغط - لعلهم يفقهون -
بالصور || برغم غلقها والقبض عن المسئولين عنها..صفحة تحت الأرض تعود من جديد من مكان مجهول وتتوعد وتحدد يوم لضرب صواريخ -
الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب يوسف محمود في الدقيقة 5 من الشوط الأول -
الشيخ خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض - لعلهم يفقهون -
مجازاة 39 من العاملين بمستشفى السادات بالمنوفية لتغيبهم عن العمل.. "صور" -
بالصور.. السفيرة البلجيكية تتفقد مستشفى الأقصر الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أسعار الذهب اليوم السبت 1 إبريل

Google+ Print
أسعار الذهب اليوم السبت 1 إبريل أسعار الذهب اليوم السبت 1 إبريل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سجل اليوم السبت، 1 إبريل 2017 انخفاض نسبي ليحقق عيار 21 في المحلات التجارية نحو 629 جنيهًا للجرام لينخفض عن معاملات الأسبوع الماضي، نحو 2 جنيه لـلجرام .

بينما سجل عيار 24 نحو 719 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 539 جنيها للجرام، وعيار 14 نحو 419 جنيها للجرام.

بينما سجلت أوقية الذهب نحو 22.356 جنيه للجرام، والجنيه الذهب 5.032 جنيه للجرام، وكيلو الذهب نحو 718.857 جنيه.

شاهد أيضا

وعلى صعيد سوق المال العالمي انخفض سعر الذهب قليلا ليسجل عيار 21 نحو 635.14 جنيه للجرام، عيار 24 نحو 725.60 جنيه للجرام، وعيار 18 نحو 544.21 جنيه للجرام،وعيار 14 نحو 423.27 جنيه للجرام.

فيما سجلت أوقية الذهب بسوق المال نحو 22.566 جنيه، الجنيه الذهب 5.079 جنيه، كيلو الذهب نحو 725. 598 جنيه للجرام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل