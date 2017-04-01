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وزير السياحة يشارك بمعرض «BIT» وسط تراجع للسوق الإيطالي

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وزير السياحة يشارك بمعرض «BIT» وسط تراجع للسوق الإيطالي وزير السياحة يشارك بمعرض «BIT» وسط تراجع للسوق الإيطالي

التحرير

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كتب: أشرف فهيم

تنطلق غدًا الأحد، ولمدة يومين، فعاليات معرض BIT الدولى للسياحة والسفر، بمدينة ميلانو الإيطالية، ويشارك به يحيى راشد وزير السياحة الذي يرأس وفدًا من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، فيما احجمت شركات السياحة المصرية عن المشاركة بالمعرض نظرًا للتراجع الحاد الذي يشهده السوق الإيطالي، واعتراضًا على خطط هيئة التنشيط وشركة JWT المتعاقدة معها للترويج لمصر في الخارج مقابل 66 مليون دولار.

السوق الإيطالي تراجع بشدة عقب مقتل الباحث جوليو ريجيني، وتوقفت تمامًا حركة الطائرات إلى مرسى علم والعلمين، حيث كان يفضل الإيطاليون قضاء إجازتهم، بينما لا يشكلون حاليًا أكثر من 2% من الحركة الوافدة لمصر، وتصر الوزارة على سرية خططها الإعلانية بروما، ولم تطلق الهيئة سوى حملة ضعيفة بمشورة مدير مكتبها في روما، والتي أسفرت بحسب تصريحات لوزير السياحة عن "مليون لايك".

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من جانبه، أكد راشد أن القطاع السياحى المصرى الحكومى والخاص حريص على المشاركة فى فعاليات هذا الحدث السنوى المهم الذى يُعد فرصة طيبة للترويج للمنتج السياحى المصرى خاصة انه يستضيف عددا كبيرا من الزائرين من كبار منظمى الرحلات والكتاب السياحيين.

وأضاف أنه من المقرر أن يعقد على هامش المعرض لقاءات مكثفة على المستويات المهنية والإعلامية للتعرف على مطالب منظمى الرحلات التسويقية والترويجية ومقترحاتهم لدعم سبل التعاون معهم خلال الفترة القادمة.

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