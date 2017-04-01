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السيسي يغادر إلى واشنطن للقاء ترامب

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السيسي يغادر إلى واشنطن للقاء ترامب السيسي يغادر إلى واشنطن للقاء ترامب

التحرير

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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى زيارة تستغرق عده أيام، يلتقى خلالها الرئيس الأمريكى دونالد .

ويضم الوفد المرافق للرئيس السيسى، كل من سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية واللواء خالد فوزى رئيس المخابرات العامة، واللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس، والسفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، والسفير ياسر رضا سفير فى الولايات المتحدة الأمريكية.

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وتهدف الزيارة، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأمريكية فى مصر فى ضوء برنامج الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

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