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الدولار يسجل 16.5 جنيه في المنافذ الجمركية

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الدولار يسجل 16.5 جنيه في المنافذ الجمركية الدولار يسجل 16.5 جنيه في المنافذ الجمركية

التحرير

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أعلنت مصلحة الجمارك اليوم السبت، انخفاض في المنافذ الجمركية، ليسجل نحو 16.5 جنيه، وذلك مقارنة بنحو 17 جنيهًا، أي بانخفاض بلغ نحو نحو 5 قروش.

وقررت وزارة المالية، تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16.5 جنيها، وذلك اعتبارا من اليوم السبت، وحتى نهاية الشهر الجار].

ويعرف الدولار الجمركي بأنه السعر الذي يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذي يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار البنوك، وبالتالى فهو القيمة الذى تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.

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ويتم تحديد سعر الدولار فى البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر الماضى.

ووفقا لبيانات مصلحة الجمارك فقد سجل سعر اليورو فى المنافذ الجمركية نحو 17.75 جنيه، وسجل سعر الفرنك السويسرى نحو 16.56 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الأسترلينى نحو 20.56 جنيه، وسجل سعر اليوان الصينى نحو 2.39 جنيه.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية في المنافذ الجمركية، فقد سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.49 جنيه، وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 54.19 جنيه، فيما سجل سعر الريال السعودى نحو 4.40 جنيه.

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التحرير

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