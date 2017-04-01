سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

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شهدت الطرق الرئيسية فى محافظة القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وسط تواجد أمنى لرجال المرور فى كافة الشوارع والميادين الرئيسية.

وظهرت كثافات متحركة أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه الجيزة، نتيجة الأعمال التى كانت متواجدة بالمكان بسبب عمال الفواصل المعدنية.

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وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين، وكذلك الأمر بميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فى ظل انتشار الخدمات المرورية.

كما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسى ورابعة، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، وانتظمت أيضا حركة المركبات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم.