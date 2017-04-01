المالية تعتزم إصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 342 مليار جنيه

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تعتزم وزارة المالية إصدار أدوات دين حكومي والمتمثلة في سندات وأذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 342 مليار جنيه، وذلك خلال الربع الرابع والأخير من العام المالي الجاري الفترة من إبريل إلى يونيو 2016-2017.

ووفقًا لبيانات الوزارة والمنشورة على موقعها الإلكتروني، فإنه سيتم إصدار أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 321.5 مليار جنيه، بنسبة تبلغ نحو 94% من إجمالي القيمة المصدرة خلال تلك الفترة، وذلك لآجال كلٍ من: 91 يوما، و182 يوما، و273 يوما، و364 يوما، كما سيتم إصدار سندات خزانة متوسطة وطويلة الأجل بواقع 21.5 مليار جنيه لآجال كلٍ من 3، 5، 7، 10 سنوات.

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وأشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم إصدار أوراق مالية بقيمة تبلغ نحو 123.5 مليار جنيه خلال شهر مايو المقبل، وبنحو 98.95 مليار جنيه خلال إبريل الجاري، وبنحو 98.95 مليار جنيه خلال شهر يونيو المقبل.