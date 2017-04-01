وكيل أعمال عماد متعب يكشف عن مصير اللاعب مع الأهلي

شيماء مصطفى

اكد نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب عماد متعب ان الازمة التي نشبت بين النادي الاهلي ومهاجم فريق الكرة انتهت بلا رجعة واصبحت الامور علي ما يرام.

وقال نادر شوقي في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" الذي يقدمه ماركو مراد علي إذاعة "ميجا اف ام": البعض حاول ان يحول تصريحات متعب الي أزمة كبيرة بينه وبين النادي الأهلي لكن الامور اصبحت جيدة واللاعب مصر علي البقاء والاستمرار في صفوف القلعة الحمراء مدة تعاقده التي تم تجديدها لموسم آخر بدليل انه وقع منذ البداية علي بياض ولم يتكلم في اي شروط.

ونفي شوقي ما يتردد ان اصابة متعب سياسية وأنه يتعمد الهروب أو هناك عقوبة استبعاد فني موقعة عليه حيث اشار الي انه يعاني من التهابات شديدة في عينه مرتبطة بتغير فصول السنة من الشتاء الي الربيع.

علي جانب اخر ابدي نادر شوقي اندهاشه من استبعاد محمد هاني لاعب الأهلي من معسكر مباراة مصر وتوجو الاخيرة خاصة وان هاني يمر بحالة فنية عالية ومتميزة للغاية وصفها بأنها حديث الجميع.

ونبه نادر شوقي الي انه لن يفتح امر احتراف محمد هاني مع النادي الاهلي الا بعروض رسمية وحقيقية فقط ولن يعتمد ابدا علي عروض شفهية أو مجرد اهتمام.

وانتقد نادر شوقي بما اعتبره انتقاد وحملات تشويه لرمضان صبحي تمارس من قبل بعض النقاد والمحللين في الوقت الذي يتلقي فيه اللاعب كل التقدير والاحترام من ادارة نادي ستوك سيتي الانجليزي.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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