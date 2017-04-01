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الملك سلمان يصدر أمراً تاريخياً

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الملك سلمان يصدر أمراً تاريخياً الملك سلمان يصدر أمراً تاريخياً

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا ملكيا بفرض وعاء ضريبي على من يعمل في إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية داخل المملكة.

 
وقالت الوكالة "يكون سعر ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية… 50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغا يزيد على 375 مليار ريال (مليار دولار)".
 
وحسب "رويترز"، لم يوضح البيان ما إذا كان الإعلان يتعلق بشكل مباشر بعملاق النفط السعودي أرامكو.
 
وتعتزم السعودية طرح حصة من "أرامكو" للاكتتاب خلال العام المقبل، وكانت تدرس خفض الوعاء الضريبي للشركة لتسهيل عملية البيع.
 
وتدفع "أرامكو" حاليا رسوم امتياز قدرها 20 بالمئة إلى جانب ضريبة قدرها 85 بالمئة للحكومة السعودية، حسبما أفاد مسؤولون.
 
المصدر : سبوتنيك 

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