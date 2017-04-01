المؤبد وغرامة نصف مليون على "قاضي الحشيش".. و10 سنوات للطالبة والسائق

السويس - حسام الدين أحمد:

قضت محكمة جنايات السويس بمعاقبة طارق محمد ذكي القاضي المستقيل والمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، وغرامة نصف مليون جنيه.

كما قضت بمعاقبة يوستينا محمد مجدي طالبة، صديقة المتهم، وإسلام محمد، سائق السيارة، بالسجن 10 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازي، وعضوية كلا من المستشار أحمد غنيم والمستشار ايهاب منير، بسكرتارية سعيد يوسف ومحمد سليمان.

وكانت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة، نظرت القضية رقم 4455 لسنة 2016 جنايات السويس، في 5 جلسات بدأت في 4 ديسمبر الماضي، وقررت في 9 مارس، حجزها للنطق بالحكم.

وتعود وقائع القضية إلى 9 نوفمبر الماضي عندما ألقت مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي، بالسويس،

القبض على المتهمين الثلاثة، وتبين أن الأول قاض ويعمل رئيس محكمة جنح مستأنف بمحافظة الشرقية، وكان بحوزتهم كمية كبيرة من لفافات الحشيش بلغ وزنها 68 كيلو جرامًا.

الفتاة التي كانت برفقة القاضي، وسائق السيارة الملاكي، وبالتفتيش عثر على طبنجتين، أحدهما ناري مرخص، والأخر طبنجة صوت.