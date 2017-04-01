أخبار عاجلة

كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

المؤبد وغرامة نصف مليون على "قاضي الحشيش".. و10 سنوات للطالبة والسائق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محاكمة قاضي الحشيش (1)محاكمة قاضي الحشيش (1)

محاكمة قاضي الحشيش (2)محاكمة قاضي الحشيش (2)

محاكمة قاضي الحشيشمحاكمة قاضي الحشيش

محاكمة قاضي الحشيش (4)محاكمة قاضي الحشيش (4)

محاكمة قاضي الحشيش (5)محاكمة قاضي الحشيش (5)

السويس - حسام الدين أحمد:

قضت محكمة جنايات السويس بمعاقبة طارق محمد ذكي القاضي المستقيل والمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، وغرامة نصف مليون جنيه.

كما قضت بمعاقبة يوستينا محمد مجدي طالبة، صديقة المتهم، وإسلام محمد، سائق السيارة، بالسجن 10 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازي، وعضوية كلا من المستشار أحمد غنيم والمستشار ايهاب منير، بسكرتارية سعيد يوسف ومحمد سليمان.

وكانت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة، نظرت القضية رقم 4455 لسنة 2016 جنايات السويس، في 5 جلسات بدأت في 4 ديسمبر الماضي، وقررت في 9 مارس، حجزها للنطق بالحكم.

وتعود وقائع القضية إلى 9 نوفمبر الماضي عندما ألقت مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي، بالسويس، 

القبض على المتهمين الثلاثة، وتبين أن الأول قاض ويعمل رئيس محكمة جنح مستأنف بمحافظة الشرقية، وكان بحوزتهم كمية كبيرة من لفافات الحشيش بلغ وزنها 68 كيلو جرامًا.

الفتاة التي كانت برفقة القاضي، وسائق السيارة الملاكي، وبالتفتيش عثر على طبنجتين، أحدهما ناري مرخص، والأخر طبنجة صوت.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ

إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ