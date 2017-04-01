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ضبط جزار يغش اللحوم المفرومة بـ"فول الصويا" في الإسكندرية

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ضبط جزار يغش اللحوم المفرومة بـ"فول الصويا" في الإسكندرية ضبط جزار يغش اللحوم المفرومة بـ"فول الصويا" في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

اللحوم المفرومة

الإسكندرية – محمد عامر:

تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط جزار بمنطقة مينا البصل لقيامه بالاتجار فى اللحوم المجمدة مجهولة المصدر والغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وخلط اللحوم المفرومة بفول الصويا. 

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد قيام"م.م.م" 38 عامًا، صاحب محل لبيع اللحوم المجمدة بشارع البحر الأعظم تفيد قيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الاتجار باللحوم مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وبمداهمة المحل جرى ضبط 50 كيلو جرامًا من اللحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و20 كيلو جرامًا "فول صويا" يتم إضافته علي اللحوم المفرومة.

تحرر المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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