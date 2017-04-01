دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن مذيع قناة مكملين "محمد ناصر"

كتب –محمود الشوربجي:

أقام طارق محمود، المحامي، دعوى قضائية رقم 38710 لسنة 71 ق بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المذيع، محمد ناصر والذي يعمل بقناة مكملين التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان والتي تبث من تركيا.

وقالت الدعوى إن المدعو محمد ناصر تعمد إشاعة أخبار كاذبة ومضللة الغرض منها زعزعة الاستقرار الداخلي في مصر وعرقلة مسيرة الدولة ومحاولة بث الفتنة الطائفية بين أطياف الشعب المصري وقيامه الدائم بإهانة رموز الدولة المصرية وجميع مؤسسات الدولة أخصها السادة القضاة أعضاء السلطة القضائية والإعلاميين المصريين وكذلك كافة مؤسسات الدولة والتهكم عليهم.

وأضافت الدعوى، أنه أيضا تعمد إشاعة أخبار كاذبة عن محاكمات وهمية لم تحدث وأن هناك أحكام قضائية قد صدرت وهي في الحقيقة لم تصدر عن السلطة القضائية وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة أن تخلق حالة من الفوضى والعنف والاقتتال الداخلي الذي يسعى إليه لإحداثه في مصر ومحاولته المستميتة في تشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي.

واختتم دعواه بأن هناك مخططا يحاك ضد الدولة المصرية وطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن ذلك الشخص المقام ضده الدعوى وإلزام الجهة الإدارية أن تزيل عنه الجنسية المصرية التي لا يستحقها وذلك لما قام به من انتهاكات في حق الشعب المصري والدولة المصرية التي يحمل جنسيتها من تكدير للأمن والسلم الاجتماعيين وذلك كله بالمخالفة للقانون المصري ضاربًا بلاده عرض الحائط.