أمور تسيطر على عقل زوجك أثناء فترة الحمل.. تعرفي عليها

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تمر السيدات أثناء الحمل بفترات من التعب وعدم الاستقرار عل المستوى النفسي والصحي، وهو الأمر الذي ينعكس خلال التعاملات الشخصية مع أقرب الناس لها، بما في ذلك الزوج، والذي قد يسعى لمراعاة شعورها بشتى السبل.

ولعل اختيار الموضوعات وأسلوب الحديث، من أهم الطرق التي يتبعها الرجل للحفاظ على الاستقرار النفسي لزوجته، لاسيما وأن شريحة كبيرة من الحوامل قد لا يتقبل بعض الأمور البسيطة المعتادة، وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "كوزموبولتين" البريطانية، مجموعة من الموضوعات والأفكار التي تجول برأس الرجل أثناء حمل زوجته..

الموت

تسيطر فكرة فقدان الأم والجنين في تلك الفترة على الزوج، للحد الذي قد يذهب به لتخيل حياته بدونهما، غير أنه قد يحاول إخفاء هذا القلق عن زوجته في أشهر الحمل، خاصة وأنها الفترة التي تسهم في تشكيل المزاج العام للطفل.

الولادة

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لا ينطوي التفكير في لحظة الولادة على الجانب المادي، وحجم الأموال التي قد يدفعها الزوج للطبيب والمستشفى، ولكن بعض الأمور المتعلقة بلحظة الانتقال إلى مقر الولادة والترتيبات الخاصة بعملية الانتقال للمستشفى وغيرها من الأمور التنظيمية، خاصة في حالات الولادة الطبيعية والتي قد لا يتوقع المرء موعد حدوثها.

الأبوة

تنظر الشريحة العظمى من الرجال إلى أنفسها، على أنها قد لا تكون على المستوى الأمثل فيما يتعلق بتولي مهام الأبوة، كما أن تلك الشريحة العريضة من الرجال لا ترى في نفسها ما يمكن أن تقدمه أو تعلمه لطفل صغير، من المفترض أن يكون أباه مسؤولًا عنه.

التسوق

يلقى الرجل مشكلات كبيرة في بعض الأمور التي تتعلق بالتسوق لشراء مستلزمات الطفل وملابسه، فبعيدًا عن الجانب المادي، يرى الرجل أن الأمر برمته قد يصيبه بالملل، خاصة وأنه قد يرى مبالغة في نسق الإنفاق لزوجته في هذا الصدد.