شاهد|مفاجأة سارة من الهند.. أول صورة لإيمان بعد فقد الكثير من وزنها.. لن تصدق

شيماء مصطفى

من الحالات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، حالة ” إيمان عبد العاطي” أسمن فتاة في العالم، والتي تتلقى علاجها الآن في الهند، حيث أنها كانت تعاني من السمنة المفرطة ووصل وزنها إلى نصف طن.

الخارجية المصرية

وقام مساعد وزير الخارجية السفير المصري “محمد إدريس” وبرفته السفير ” حاتم تاج الدين” سفير الدولة المصرية في الهند ومعهم القنصل “أحمد خليل” بزيارة الفتاة في غرفتها بمستشفى ” سيفي” في مدينة مومباي الهندية.

واشار طبيبها الهندي أن ” إيمان تستجيب للعلاج وأنها فقدت الكثير من وزنها، حيث أنه من المقرر عودتها إلى مصر خلال شهر أبريل الجاري بعد إجراء عملية هامة ثانية بعد عملية تكميم المعدة، وغزالة 75% من حجمها لتقليل الطعام.

حيث أنها قد تتماثل للشفاء وتستطيع المشي ولكن بعد عام، ويتم ذلك من خلال العلاج الطبيعي المكثف للحالة.

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المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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