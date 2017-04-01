أخبار عاجلة

كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. منوعات

شاهد|مفاجأة سارة من الهند.. أول صورة لإيمان بعد فقد الكثير من وزنها.. لن تصدق

Google+ Print
شاهد|مفاجأة سارة من الهند.. أول صورة لإيمان بعد فقد الكثير من وزنها.. لن تصدق شاهد|مفاجأة سارة من الهند.. أول صورة لإيمان بعد فقد الكثير من وزنها.. لن تصدق

من الحالات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، حالة ” إيمان عبد العاطي” أسمن فتاة في العالم، والتي تتلقى علاجها الآن في الهند، حيث أنها كانت تعاني من السمنة المفرطة ووصل وزنها إلى نصف طن.

الخارجية المصرية

وقام مساعد وزير الخارجية السفير المصري  “محمد إدريس” وبرفته السفير ” حاتم تاج الدين” سفير الدولة المصرية في الهند ومعهم القنصل  “أحمد خليل” بزيارة الفتاة في غرفتها بمستشفى ” سيفي” في مدينة مومباي الهندية.

 

واشار طبيبها الهندي أن ” إيمان تستجيب للعلاج وأنها فقدت الكثير من وزنها، حيث أنه من المقرر عودتها إلى خلال شهر أبريل الجاري بعد إجراء عملية هامة ثانية بعد عملية تكميم المعدة، وغزالة 75% من حجمها لتقليل الطعام.

حيث أنها قد تتماثل للشفاء وتستطيع المشي ولكن بعد عام، ويتم ذلك من خلال العلاج الطبيعي المكثف للحالة.

الصورة الأولى

الصورة الآن

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه