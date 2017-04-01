بالفيديو: غرامات على بطاقات التموين وصلت إلى 10 آلاف جنيه وغضب واسع بين الأهالي.. والمسؤولين “ادفع وبعدين اشتكي”

شيماء مصطفى

سيطرت حالة من الاستياء والغضب على أهالي أنشاص الرمل – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، وكذلك القري والعزب التابعة لها، حيث فوجئوا بزيادة أعداد المنتفعين في البطاقات التموينية الخاصة بهم وزيادة عدد الأفراد.

وبالرغم من أن الأهالي لم يصرفوا السلع الغذائية أو الخبز عن الأفراد التي تم إضافتها، إلا أنهم فوجئوا بذلك بعد ورودهم إخطارات رسمية عن طريق نقطة الشرطة، لتسديد غرامات على بطاقاتهم التموينية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه و30 ألف جنيه، وبلغ عدد البطاقات المفروض عليها غرامات نحو 972 بطاقة تموينية، بإجمالي مبالغ تقدر بالملايين.

وقام عدد من الأهالي باتهام مكتب تموين أنشاص الرمل، وشركة سمارت المسئولة عن البطاقات التموينية، وأصحاب المخابز، بالتلاعب في سيستم البطاقات دون معرفتهم، وسرقة الأفراد المضافة.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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