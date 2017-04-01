أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر " -
شيري ستوديو - إطلالة متميزة جداً للنجمة الجميلة " هند صبري " -
موناكو يفوز على دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال -
بث مباشر.. «ريال مدريد Vs بايرن ميونيخ» بدوري الأبطال -
بعد عودة صفحة تحت الأرض من جديد نشطاء يكشفون عن مفاجأة بشأن محمد داود أدمن صفحة تحت الأرض المقبوض عليه -
كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو: غرامات على بطاقات التموين وصلت إلى 10 آلاف جنيه وغضب واسع بين الأهالي.. والمسؤولين “ادفع وبعدين اشتكي”

Google+ Print
بالفيديو: غرامات على بطاقات التموين وصلت إلى 10 آلاف جنيه وغضب واسع بين الأهالي.. والمسؤولين “ادفع وبعدين اشتكي” بالفيديو: غرامات على بطاقات التموين وصلت إلى 10 آلاف جنيه وغضب واسع بين الأهالي.. والمسؤولين “ادفع وبعدين اشتكي”

سيطرت حالة من الاستياء والغضب على أهالي أنشاص الرمل – مركز بلبيس – محافظة الشرقية، وكذلك القري والعزب التابعة لها، حيث فوجئوا بزيادة أعداد المنتفعين في البطاقات التموينية الخاصة بهم وزيادة عدد الأفراد.

وبالرغم من أن الأهالي لم يصرفوا السلع الغذائية أو الخبز عن الأفراد التي تم إضافتها، إلا أنهم فوجئوا بذلك بعد ورودهم إخطارات رسمية عن طريق نقطة الشرطة، لتسديد غرامات على بطاقاتهم التموينية تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه و30 ألف جنيه، وبلغ عدد البطاقات المفروض عليها غرامات نحو  972 بطاقة تموينية، بإجمالي مبالغ تقدر بالملايين.

 

وقام عدد من الأهالي باتهام مكتب تموين أنشاص الرمل، وشركة سمارت المسئولة عن البطاقات التموينية، وأصحاب المخابز، بالتلاعب في سيستم البطاقات دون معرفتهم، وسرقة الأفراد المضافة.

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم