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كلوب: البرازيل تحاول تقليد ليفربول

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كلوب: البرازيل تحاول تقليد ليفربول كلوب: البرازيل تحاول تقليد ليفربول

التحرير

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أشار المدرب الألماني يورجين كلوب إلى رغبة البرازيلي في محاكاة أسلوب لعب ليفربول، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح كلوب أن مدرب البرازيل تيتي يعشق كثيرا طريق لعب ليفربول، مشيرا إلى أنه على اتصال دائم معه ويرغب في تقديم كرة مشابهة لتلك التي يقدمها الريدز.

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وأشاد كلوب بلاعبه البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي ظهر مع منتخب بلاده في مباراتي أوروجواي وبارجواي في تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى أن الكثير من الجماهير شعرت بالاستغراب عندما اعتمد عليه كمهاجم صريح، وها هو الآن يلعب في نفس المركز مع المنتخب البرازيلي.

وأوضح كلوب أن فيرمينو قدم مباريات مميزة مع البرازيل في تصفيات المونديال على الرغم من عدم تسجيله أي أهداف، إلا أنه خلق الكثير من المساحات لزملاءه، معربا عن أمله في أن يقدم نفس المستوى في مباراة اليوم أمام إيفرتون.

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التحرير

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