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الحلقة الثامنة من "الرجل العناب": النقيب تيسير فهمي يحقق مع "بيرم" ليعرف مكان "عصفور"

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الحلقة الثامنة من "الرجل العناب": النقيب تيسير فهمي يحقق مع "بيرم" ليعرف مكان "عصفور" الحلقة الثامنة من "الرجل العناب": النقيب تيسير فهمي يحقق مع "بيرم" ليعرف مكان "عصفور"

كتب : محمد عاشور منذ 19 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "الرجل العناب"، قيام الضابط تيسير فهمي، الذي يلعب دوره الفنان "شيكو"، بالتحقيق مع الدكتور "بيرم"، الذي يلعب دوره الفنان هشام ماجد، وسؤاله عدد من الأسئلة عن المكان الموجود فيه "عصفور" (الرجل العناب) الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهمي.

وأبلغ تيسير فهمي "بيرم"، أن وزارة الداخلية ستقف بجانبه إذا ابلغ عن مكان "عصفور"، لأنه متهم بجريمة "الطيران بدون ترخيص، إلا أن بيروم ألبغه بأن ما فعله عصفور ليس جريمة، ما اضطر تيسير فهمي بالاعتذار له.

من جانب آخر، أبلغ "عصفور"، بيرو"، بأنه مستاء من كونه "الرجل العناب"، الذي يعمل بـ"الريموت كنترول"، وهذا يعني أنه بلا شخصية حقيقية، ولكن بيروم أوضح له أنه ليس وحده هو الرجل العناب، ولكنهما سويا يكونان هذه الشخصية الخارقة.

يذكر أن مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشم ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.

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