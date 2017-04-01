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قمة ساخنة بين ليفربول وإيفرتون

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قمة ساخنة بين ليفربول وإيفرتون قمة ساخنة بين ليفربول وإيفرتون

التحرير

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تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم من خلال فعاليات الأسبوع رقم 30، حيث ستشهد مباريات اليوم قمة الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون على ملعب الأنفيلد.

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السابع برصيد 50 نقطة.

ونجح الريدز في تفادي الخسارة من التوفيز في أخر 12 مواجهة، من خلال تحقيق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 7.

ولم يحقق إيفرتون الفوز على ليفربول على ملعب الأنفيلد منذ شهر سبتمبر عام 1999، كما تعتبر مواجهات الفريقين الأعنف في تاريخ البريميرليج حيث شهدت مبارياتهما إشهار البطاقة الحمراء في 21 مناسبة سابقة.

ويأمل كلوب في أن يصبح أول مدرب في تاريخ ليفربول يتمكن من الفوز في أول 3 ديربيات له أمام إيفرتون، ولكن سيتوجب عليه إيقاف خطورة روميلو لوكاكو لتحقيق هذا الهدف، حيث بات المهاجم البلجيكي أول لاعب من إيفرتون يسجل أكثر من 20 هدفا في موسم واحد.

ويمتلك لوكاكو سجلا مميزا أمام ليفربول، حيث سجل 5 أهداف من قبل في شباك الريدز.

وفي إطار نفس الجولة، يستقبل تشيلسي المتصدر برصيد 69 نقطة نظيره كريستال بالاس القابع في المركز الـ16 برصيد 28 نقطة، وعين البلوز على تحقيق الفوز والاقتراب أكثر وأكثر من التتويج بلقب الدوري.

ونجح تشيلسي في الفوز بأربع مباريات في أخر 5 مواجهات أمام كريستال بالاس، وأتت الخسارة الأخيرة للبلوز على ملعبهم الموسم الماضي، ولكن نجح تشيلسي في الحصول على أكبر عدد من النقاط في ديربيات لندن هذا الموسم (15 نقطة)، بينما خسر كريستال بالاس جميع الديربيات.

ويبحث المهاجم الإسباني دييجو كوستا عن تسجيل هدفه رقم 50 في الدوري الإنجليزي ليصبح سابع لاعب في تاريخ تشيلسي يصل إلى هذا الرقم.

وتعتبر شباك تشيلسي المفضلة لدى المهاجم البلجيكي كريستيان بينتيكي، حيث سجل 4 أهداف من قبل في البلوز أكثر من أي فريق أخر في الدوري.

وأخيرا يستقبل مانشستر يونايتد نظيره وست بروميتش على ملعب أولد ترافورد، حيث يحتل الشياطين الحمر المركز الخامس برصيد 52 نقطة بينما يتواجد بروميتش في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

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ويعاني مانشستر يونايتد في الأونة الأخيرة في مباريات وست بروميتش، حيث خسر الشياطين في مبارتين من أخر 3 جمعت بينهما.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

ليفربول- إيفرتون   الساعة 13:30

مانشستر يونايتد- وست بروميتش  الساعة 16:00

ليستر سيتي- ستوك سيتي  الساعة 16:00

هال سيتي- وست هام  الساعة 16:00

بيرنلي- توتنهام  الساعة 16:00

واتفورد- سندرلاند  الساعة 16:00

تشيلسي- كريستال بالاس  الساعة 16:00

ساوثهامبتون- بورنموث  الساعة 18:30 

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التحرير

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