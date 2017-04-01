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مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

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مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصراوي Masrawy

الرئيس السيسى و الملك سلمان

القاهرة- (د ب أ):

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكرى وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره السعودي عادل الجبير أمس الجمعة يوم الجمعة 31 مارس، اتفقا خلاله على اجراء مشاورات سياسية قريبا بالقاهرة.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة لقاء القمة الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسى و الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية .

وتابع المتحدث، أن الوزيرين اتفقا على عقد جولة مشاورات سياسية بين البلدين في القاهرة قريباً، وذلك لتناول مسار العلاقات الثنائية وكافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الإعداد للزيارتين القادمتين للرئيس إلى السعودية وللملك سلمان بن عبد العزيز إلى ، والتي تم الاتفاق عليهما خلال لقاء القيادتين المصرية والسعودية في البحر الميت على هامش القمة العربية الأخيرة.

كان الرئيس والعاهل السعودي على هامش القمة العربية الـ28في الإردن. كانت تقارير متواترة أفادت بوجود خلافات بين البلدين، يتعلق جانب كبير منها بموقف الجانبين المتباين من الأزمة السورية.

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