أخبار عاجلة

كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 11 طن مخلل وملح طعام مجهولة المصدر بالشرقية

Google+ Print
ضبط 11 طن مخلل وملح طعام مجهولة المصدر بالشرقية ضبط 11 طن مخلل وملح طعام مجهولة المصدر بالشرقية

مصراوي Masrawy

مخلل مجهول المصدر

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط صاحب مصنع مخللات بناحية "التلين" التابعة لدائرة مركز منيا القمح؛ متهم بإدارة المصنع بدون تراخيص.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بامديرية، يفيد بضبط المدعو "وائل.إ.م.س" صاحب مصنع مخللات بناحية "التلين" التابعة لدائرة مركز منيا القمح؛ متهم بإدارة المصنع بدون تراخيص، وبحوزته 10 طن مخلل مِشكل، وطن ملح طعام، مجهولة المصدر.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 13005 جنح منيا القمح لسنة 2017.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم

الأخبار - لجنة تنقية بطاقات التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم حتى 30 يونيو القادم