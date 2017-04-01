ضبط 11 طن مخلل وملح طعام مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، من ضبط صاحب مصنع مخللات بناحية "التلين" التابعة لدائرة مركز منيا القمح؛ متهم بإدارة المصنع بدون تراخيص.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث التموين بامديرية، يفيد بضبط المدعو "وائل.إ.م.س" صاحب مصنع مخللات بناحية "التلين" التابعة لدائرة مركز منيا القمح؛ متهم بإدارة المصنع بدون تراخيص، وبحوزته 10 طن مخلل مِشكل، وطن ملح طعام، مجهولة المصدر.

جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 13005 جنح منيا القمح لسنة 2017.