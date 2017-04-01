عمال المستشفيات عرضة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية بسبب المطهرات

- (أ ش أ):

حذرت دراسة امريكية حديثة عمال المستشفيات من تزايد خطر إصابتهم بمرض سرطان الغدة الدرقية، بسبب كثرة تعرضهم للمواد المعقمة والمطهرة المستخدمة في عملهم.

وقال باحثون من جامعة "ييل" إن التعرض للمواد المعقمة والمطهرة في العمل مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض بنسبة 65%، موضحين أن المخاطر تتضاعف لهؤلاء الذين تتطلب طبيعة عملهم تعاملهم بشكل مستمر مع مواد سامة تعرف باسم المبيدات الحيوية.

وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان ابحاثهم لم تجد علاقة بين التعرض للمبيدات الحشرية اثناء العمل وسرطان الغدة الدرقية، لكن التعرض في العمل لمبيدات حيوية اخرى قد يكون مرتبطا بزيادة هذا الخطر.

وأوصى الباحثون بتوخي الحذر أثناء استخدام المبيدات الحيوية في العمل، أو حتى المنزل من خلال ارتداء ملابس أو اقنعة واقية وغسيل اليدين بعدها مباشرة.