الجرعات المرتفعة من فيتامين "ج" تخفض طول فترة نوبات البرد

- (أ ش أ):

كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن فعالية الجرعات المرتفعة من فيتامين "ج" في خفض طول مدة نوبات البرد، خاصة الناجمة عن عدوى فيروسية، مشيرة إلى أن هذه الفعالية يتم التحصل عليها من جرعة يومية تتراوح ما بين 6 – 8 جرامات يوميا.

فقد أظهرت عدة دراسات أجريت على فئران التجارب أن استخدام جرعات مرتفعة من فيتامين "ج" يمنع بشكل كبير العدوى الفيروسية لنزلات البرد، بل يخفض حدتها، نظرا لطبيعة الفيتامين المكافح للعدوى بأنواعها المختلفة.

فقد قام الدكتور هارى هميلا أستاذ الفيروسات في جامعة "هلسنكى"، بتحليل نتائج تجربتين عن فعالية الجرعات المرتفعة من فيتامين "ج" على تقصير فترة نزلات البرد.. وأجريت التجربة على المجموعة الأولى بجرعة لا تتعدى 3 جرامات من فيتامين "ج" يوميا، في مقابل 6 جرامات يوميا للمجموعة الثانية، حيث أشارت المتابعة إلى فعالية الجرعة الثانية فى احداث خفض بنسبة 17% في أعراض وحدة نزلات البرد وطول مدتها.

وشدد العلماء على أنه كلما ارتفعت جرعة فيتامين "ج"، كلما تراجعت حدة نزلات البرد وطول مدتها مقارنة بالعلاجات الأخرى.