شركات الحديد تعلن خفض أسعارها خلال ابريل الجارى

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اعلنت نحو 3 شركات حديد عن خفض اسعار منتجاتها بداية من اليوم-السبت-، والموافق الاول من شهر ابريل، حيث اعلنت شركة حديد عز عن انخفاض أسعارها بنحو 300 جنيه للطن ليصل، سعر الطن الى نحو 9780 جنيها للمستهلك شامل ضربية القيمة المضافة، وذلك مقارنة بنحو 10080 جنيها خلال شهر مارس الماضى.

ويصل سعر الطن للتجار بنحو 9655 جنيها، مقارنة بنحو 9900 جنيها خلال شهر مارس الماضى.

واعلنت شركة حديد المصريين عن خفض اسعار منتجاتها ايضا خلال شهر ابريل الجارى، بواقع بلغ نحو 325 جنيها، ليصل سعر الطن الى نحو 9475 جنيها تسليم ارض المصنه، وذلك فى مقابل نحو 9800 جنيها خلال شهر مارس الماضى.

ويصل سعر الطن للتجار بنحو 9600 جنيها، فيما يباع سعر الطن للمستهلك النهائى بنحو 9760 جنيها، وذلك مقارنة بنحو 10060 جنيها.

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كما اعلنت مجموعة بشاى للحديد والصلب عن خفض اسعار منتجاتها خلال شهر ابريل الجارى بواقع بلغ نحو 320 جنيها، ليصل سعر الطن للمستهلك النهائى بنحو 9780 جنيها، فيما يباع سعر الطن للتجار بنحو 9655 جنيها، مقارنة بنحو 9900 جنيها خلال شهر مارس الماضى.

من جانبه قال طارق الجيوشى عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ان المصانع لاتزال تتعرض لخسائر يسهل حصرها فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو الأمر الواضح للجميع من أسعار الغاز الطبيعى لتشغيل المصانع والتى تحتسب بالدولار ووفقا للأسعار العالمية وكذلك ثبات سعر البيلت عالميا ،وارتفاع سعر الدولار محليا، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، فضلاً عن الضريبة الجمركية ونسبتها 0.5%، وهى الأرقام التى تؤكد للجميع أن كافة مصانع حديد التسليح فى مصر تتعرض لخسائر فادحة خلال الاونة الأخيرة.