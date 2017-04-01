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بعد «فتاة الزقازيق».. حملات مُكثفة بالشرقية لمواجهة التحرش في الشوارع

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بعد «فتاة الزقازيق».. حملات مُكثفة بالشرقية لمواجهة التحرش في الشوارع بعد «فتاة الزقازيق».. حملات مُكثفة بالشرقية لمواجهة التحرش في الشوارع

التحرير

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كتب- إسلام عبد الخالق:

وجه اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالمديرية، بضرورة شن عِدة حملات مُكثفة، ثابتة ومتحركة، يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، لمنع تكرار واقعة التحرش الجماعي التي شهدتها منطقة «فيلل الجامعة» بمنطقة القومية بالزقازيق.

وأوضح طبلية، في تصريحات صحفية، أن الحملات تستهدف الأماكن التي تشهد تجمعات شبابية ودور مناسبات بمدينة الزقازيق.

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كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تداولوا مقطع لفتاة أثناء تعرضها لمحاولة تحرش جماعي بمنطقة «فيلل الجامعة» بالزقازيق.

ووفقًا لشهود العيان، كانت الفتاة (المجني عليها) تسير مرتدية ملابس قصيرة في أحد شوارع منطقة القومية، حيث تجمع عليها عدد من الشباب أمام أحد الكافيهات، وحاولوا التحرش بها، قبل أن يتدخل صاحب الكافية ومجموعة من المارة وينقذونها.
 
وعلى الفور، حضرت قوة من مباحث قسم ثان الزقازيق، وأطلقوا 12 طلقة تحذيرية في الهواء، قبل أن يتمكنوا من السيطرة على الموقف وتفريق الشباب وإخراج الفتاة من الكافيه.

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التحرير

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