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إحباط محاولة سرقة "فلنكات" سكك حديدية بالزقازيق

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إحباط محاولة سرقة "فلنكات" سكك حديدية بالزقازيق إحباط محاولة سرقة "فلنكات" سكك حديدية بالزقازيق

مصراوي Masrawy

إحباط محاولة سرقة فلنكات سكك حديدية

الشرقية – فاطمة الديب

تمكن خفيران من القوة التابعة لقرية "الزنكلون: بمدينة الزقازيق في الشرقية، اليوم السبت، من ضبط عاطلين؛ حال قيامهم بسرقة وصلة حديدية تربطبين الفلنكات والقضبان بشريط السكة الحديد لخط "الزقازيق – منيا القمح".

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتمكن "جميل صابر عبدالمقصود" و"عمر محمد محمد عمر" من قوة خفراء قرية "الزنكلون"، من ضبط "محمد.ع.إ.م" 32 عامًا، و"مؤمن.ر.ط.ع" 21 عامًا، عاطلين، ومُقيمان بدائرة المركز، حال قيامهما بمحاولة سرقة وصلات حديدية من قضبان السكة الحديد.

وتبين قيام المتهمان بمحاولة سرقة 2 وصلة حديدية مستطيلة الشكل تربط بين القضبان والفلنكات بشريط السكة الحديد لخط "الزقازيق – منيا القمح" أمام القرية، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 17303 جنح الزقازيق لسنة 2017، وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة بالتنسيق مع قسم شرطة السكة الحديد.

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