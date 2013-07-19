أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة -
الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر -
8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... لماذا قررت إقتحام مجال الأوبرا -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة التاسعة من "الرجل العناب": النقيب تيسير فهمي يقابل "العقرب" بالصدفة في الإسكندرية

Google+ Print
الحلقة التاسعة من "الرجل العناب": النقيب تيسير فهمي يقابل "العقرب" بالصدفة في الإسكندرية الحلقة التاسعة من "الرجل العناب": النقيب تيسير فهمي يقابل "العقرب" بالصدفة في الإسكندرية

كتب : محمد عاشور منذ 18 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "الرجل العناب"، سفر النقيب تيسير فهمي، الذي يلعب دوره الفنان "شيكو"، مع زوجته وابنه "نظام" إلى الغسكندرية لقضاء إجازة.

وأثناء التنزه في شوارع الإسكندرية شاهد النقيب تيسير "العقرب"، وهو يركب دراجته ويتجول في الشارع، وعلى الفور أبلغ "فاروق بيه" بالتليفون بما شاهده.

من جانب آخر سافر "عصفور"، الذي يلعب دوره الفنان "أحمد فهمي"، إلى الهند عن طريق الخطا، بعدما طلب منه الدكتور بيروم، الذي يلعب دوره الفنان هشام ماجد، بان يذهب إلى "شارل ديجول"، ونصحه بأن يسافر إلى اليمن لأنه أهلها يتحدثون اللغة العربية، حتى يستطيع أن يتعايش.

يذكر أن مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشم ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017

8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017