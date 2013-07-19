الحلقة التاسعة من "الرجل العناب": النقيب تيسير فهمي يقابل "العقرب" بالصدفة في الإسكندرية

كتب : محمد عاشور منذ 18 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "الرجل العناب"، سفر النقيب تيسير فهمي، الذي يلعب دوره الفنان "شيكو"، مع زوجته وابنه "نظام" إلى الغسكندرية لقضاء إجازة.

وأثناء التنزه في شوارع الإسكندرية شاهد النقيب تيسير "العقرب"، وهو يركب دراجته ويتجول في الشارع، وعلى الفور أبلغ "فاروق بيه" بالتليفون بما شاهده.

من جانب آخر سافر "عصفور"، الذي يلعب دوره الفنان "أحمد فهمي"، إلى الهند عن طريق الخطا، بعدما طلب منه الدكتور بيروم، الذي يلعب دوره الفنان هشام ماجد، بان يذهب إلى "شارل ديجول"، ونصحه بأن يسافر إلى اليمن لأنه أهلها يتحدثون اللغة العربية، حتى يستطيع أن يتعايش.

يذكر أن مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشم ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.