عباس شومان: الطلاب الوافدين ثروة وشيخ الأزهر يوليهم عناية ورعاية تامة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يولي الطلاب الوافدين عناية ورعاية تامة، ويحرص على متابعتهم أولا بأول.

وأضاف شومان في تصريح لمصراوي، أن الطلاب الوافدين هم سفراء للأزهر في جميع أنحاء العالم، وتعول عليهم المشيخة كثيرا في نشر الإسلام الوسطي، مشددا على أنهم ثروة كبيرة ولا بد من الحفاظ عليها.

وأشار عباس شومان إلي أن الأزهر لا تعنيه مسألة تولي خريجيه مناصب قيادية في الخارج، وإنما ما يشغله هو نشر الإسلام الوسطي والتصدي لدعوات التطرف والعنف.

ومن المقرر أن يفتتح شومان، اليوم فعاليات البرلمان الأول للطلاب الوافدين، نائبا عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.