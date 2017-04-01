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هذا ما حدث لرجل لجأ لـ "معالج شعبي" للتخلص من آلام الصداع - صور

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مصراوي Masrawy

صورة تعبيريةصورة تعبيرية

المواطن السعودي ضحية المعالج الشعبيالمواطن السعودي ضحية المعالج الشعبي

المواطن السعودي ضحية المعالج الشعبيالمواطن السعودي ضحية المعالج الشعبي

مصراوي -

كاد مواطن سعودي أن يفقد حياته - التي لا تزال في خطر - بعدما لجأ لمعالج شعبي للتخلص من آلام الصداع.

وذكرت صحيفة "الوطن" أن مواطنا سعوديا من منطقة القصيم دخل العناية المركزة بمستشفى الملك فهد الطبية بالرياض إثر تعرضه لنزيف في الدماغ والتهابات حادة بالرأس نتجت عن معالجته بالكي بطريقة خاطئة من قبل مُعالج شعبي بإحدى قرى محافظة النبهانية.

وأوضح أحد أقارب المريض، أن قريبه تعرض إلى صداع بالرأس حاول علاجه باستخدام الأدوية دون فائدة؛ ما دفعه إلى الذهاب لمُعالج شعبي لمعالجته بطريقة الكي، مبيناً أن المُعالج قام بكيه باستخدام سيخ حديد غليظ؛ ما تسبب في ارتفاع ضغط الدم وأعراض التهابات شديدة وحفر وخطوط برأسه أدت إلى نزيف بالدماغ.

وبّين المانع أن قريبه تدهورت حالته داخل مستشفى الملك سعود بعنيزة لتقوم بنقله إلى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض؛ لإجراء عملية جراحية لوقف النزيف ووضعه بالعناية المركزة لحين استقرار حالته.

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مصراوي Masrawy

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