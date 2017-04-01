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إصابة شخصين برصاص مسلحين مجهولين بالعريش والشيخ زويد

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إصابة شخصين برصاص مسلحين مجهولين بالعريش والشيخ زويد إصابة شخصين برصاص مسلحين مجهولين بالعريش والشيخ زويد

مصراوي Masrawy

مسلحين - ارشيفية

كتب - أشرف سويلم:

أصيب صباح اليوم السبت شخصين برصاص مسلحين مجهولين في حادثين منفصلين بشمال سيناء.

وقال مصدر طبي في تصريح لمصراوي، إن شابا يدعي عمر عصام ذكي 30 عاما، أصيب بطلقتين ناريتين في الكتف الأيسر، وصل الي مستشفى العريش العام وتجري له جراحة عاجلة.

بينما أصيب شاب أخر بمدينة الشيخ زويد برصاص مسلحين مجهولين يدعي نعيم عيد سليم 20 عاما، أصيب بطلق ناري بالجانب الأيمن من البطن، وتم تحويله الى مستشفى العريش العام وجار تحديد ملابسات وأسباب الحادثين.

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