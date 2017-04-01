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القوى العاملة: حصول عامل مصري بإيطاليا علي 4000 يورو مستحقاته لدي صاحب عمل

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القوى العاملة: حصول عامل مصري بإيطاليا علي 4000 يورو مستحقاته لدي صاحب عمل القوى العاملة: حصول عامل مصري بإيطاليا علي 4000 يورو مستحقاته لدي صاحب عمل

مصراوي Masrawy

وزارة القوي العاملة

كتبت - نورا ممدوح:

تمكن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية العامة بميلانو - إيطاليا، من إنهاء نزاع عمالي قائم من منذ عامين بين عامل مصري واحدي الشركات، بطريقة ودية وحصـوله العامل علي مستحقاته .

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلي أنه قام بإنهاء النزاع العمالي الذي كان قائما منذ عامين بين العامل صلاح خاطر منصور، وإحدى الشركات التي تعمل في مجال تجميع الصحف والمجلات، وذلك بطريقة ودية.

وأشار في بيان صحفي، اليوم السبت، إلي إنه انتقل إلي مكتب النقابة العمالية المختصة في وجود صاحب العمل ومحاسب الشركة والعامل، وتم التوقيع علي اتفاق لأنهاء النزاع بصورة ودية وحصل العامل علي مبلغ 4000 يورو ، أي ما يقرب من حوالي 75 ألف جنيه .

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