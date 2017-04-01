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أمطار البحيرة تتسبب في توقف حركة الصيد بإدكو وإغلاق بوغاز رشيد

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أمطار البحيرة تتسبب في توقف حركة الصيد بإدكو وإغلاق بوغاز رشيد أمطار البحيرة تتسبب في توقف حركة الصيد بإدكو وإغلاق بوغاز رشيد

التحرير

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تسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وكثافة الأمطار الغزيرة بشكل غير طبيعى فى إحداث حالة طوارئ فى بوغاز رشيد وغلقة وتوقف حركة الصيد بميناء المعدية وإدكو وحدوث حالة من عدم الاستقرار فى البحر بمحافظة البحيرة.

وتم غلق البوغاز اليوم السبت حرصا على عدم اصطدام مراكب الصيد ببعضها وتعرضها للغرق بسبب ارتفاع الأمواج، كما توقفت حركة الصيد بميناء المعدية وبحيرة إدكو حرصا على سلامة الصيادين من ارتفاع الأمواج.

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وأعلنت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة البحيرة، عن تعرض العديد من مراكز المحافظة لأمطار غزيرة، خاصة فى مراكز رشيد وإدكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية وأبو حمص ودمنهور.

وطالبت المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة من المواطنين بأهمية اتباع التعليمات والتنبيه بعدم الخروج خلال الأمطار أو الاقتراب من أعمدة الكهرباء، والإبلاغ فورا عن أى ناتجة عن الأمطار من خلال رقم 114 الخط الساخن بغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة.

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التحرير

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