تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، أن يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل على باقى الأنحاء نهارا، بارد ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تمتد خفيفة للقاهرة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 24

الإسكندرية 13 19

مطروح 13 19

بورسعيد 15 21

دمياط 15 21

الإسماعيلية 13 23

السويس 16 24

طابا 13 23

الطور 16 26

الغردقة 18 29

شرم الشيخ 19 31

كاترين 9 18

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الفيوم 14 24

رأس سدر 16 27

أبوسمبل 19 29

أسيوط 12 25

سوهاج 12 25

الأقصر 15 29

أسوان 19 30

الوادى الجديد 17 27

قنا 16 27

نويبع 18 24

السلوم 12 19