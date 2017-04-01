أخبار عاجلة

كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

نيمار: ذقت «الجوع» ومررت بصعوبات كثيرة.. والأموال الطائلة ليست مفسدة

Google+ Print
نيمار: ذقت «الجوع» ومررت بصعوبات كثيرة.. والأموال الطائلة ليست مفسدة نيمار: ذقت «الجوع» ومررت بصعوبات كثيرة.. والأموال الطائلة ليست مفسدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة الإسباني، إنه لا يعتقد أن الأموال الكثيرة في سن صغير تفسد الشاب؛ لأن هذا يعود إلى طريقة النشأة والدروس التي تعلمتها خلال حياته، موضحًا: «المال لا يمثل كل شيء في الحياة، ولكنه مهم، كنت فقيرا وأدركت معنى كل شيء».

وتابع نيمار، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»: «مررت بصعوبات كثيرة، وأفهم معنى أن تكون جائعا ولا تملك مالا لكي تشتري طعاما، أو تتمنى لعبة صغيرة، ولكن الفقر يقف حائلا بينك وبينها». 

شاهد أيضا

وأكد نجم برشلونة، أن تسجيل الأهداف أهم ما في كرة القدم، متابعا: «أشعر بفرح وإنجاز عظيم عندما أسعد الفقراء والبسطاء، وأساعد المحتاجين». 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
موناكو يفوز على دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال

موناكو يفوز على دورتموند بثلاثية في دوري الأبطال

بث مباشر.. «ريال مدريد Vs بايرن ميونيخ» بدوري الأبطال

بث مباشر.. «ريال مدريد Vs بايرن ميونيخ» بدوري الأبطال

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه