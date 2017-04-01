نيمار: ذقت «الجوع» ومررت بصعوبات كثيرة.. والأموال الطائلة ليست مفسدة

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قال اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة الإسباني، إنه لا يعتقد أن الأموال الكثيرة في سن صغير تفسد الشاب؛ لأن هذا يعود إلى طريقة النشأة والدروس التي تعلمتها خلال حياته، موضحًا: «المال لا يمثل كل شيء في الحياة، ولكنه مهم، كنت فقيرا وأدركت معنى كل شيء».

وتابع نيمار، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي»: «مررت بصعوبات كثيرة، وأفهم معنى أن تكون جائعا ولا تملك مالا لكي تشتري طعاما، أو تتمنى لعبة صغيرة، ولكن الفقر يقف حائلا بينك وبينها».

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وأكد نجم برشلونة، أن تسجيل الأهداف أهم ما في كرة القدم، متابعا: «أشعر بفرح وإنجاز عظيم عندما أسعد الفقراء والبسطاء، وأساعد المحتاجين».