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بالصور.. أهالى نكلا العنب بالبحيرة يشيعون جثمان «شهيد العريش»

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التحرير

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شيع الآلاف من أهالي قرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي الباورد بمحافظة البحيرة، جثمان الشهيد رقيب أول محمد علي الزيات الذي لقي ربه متأثرا بإصابته أثر استهداف الجماعات الإرهابية كمينا أمنيا بشارع الدهب بمدينة العريش في شمال سيناء بداية الأسبوع الماضي.

وانطلقت الجنازة فجر اليوم السبت من أمام مسجد سيدي أيوب الأنصاري حتى مقابر أسرة الشهيد وسط الهتافات المنددة بالإرهاب ومنها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، مطالبين بالقصاص لدم جميع الشهداء والقضاء على العناصر الإرهابية ومناصريها.

وشارك فى تشييع الجنازة إبراهيم صالح رئيس مدينة إيتاي البارود والدكتور عمر حمروش عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي إيتاي البارود وشبراخيت بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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وخيم الحزن على قرية نكلا العنب، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بعدما علموا باستشهاد محمد علي الزيات، أمين شرطة، إثر هجوم إرهابي على كمين بمدينة العريش، متأثرًا بجراحه، نتيجة إصابته بطلق ناري بالرأس.

 

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