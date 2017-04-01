أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

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ناشد الكابتن محمد عبد الرحمن أول مدرب كرة قدم للمكفوفين في مصر، وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، بتوفير الدعم اللازم للعبة وكل من يمارس الرياضة من المكفوفين بعد ضياع حلم المشاركة في كأس العالم الذي ستستضيفه إيطاليا في شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى توقف الدوري بعد تعهد الاتحاد المصري للمكفوفين بإقامة ثلاث دورات مجمعة للعبة.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات صحفية: "بذلت أقصى جهد خلال الفترة الماضية في إعداد دورات تدريبة للاعبين والمدربين بهدف إقامة دوري قوي يقدم أفضل العناصر لمنتخب مصر، ليرفعون علم بلدهم في جميع البطولات، ولكن بعد الاقتراب من تحقيق الحلم واكتمال إعداد فريق المركز النموذجي وطه حسين للمكفوفين للمشاركة في بطولة الدوري، وبعد اجتياز الفريق الدورة المجمعة الأولى بنجاح والتتويج بالمركز الأول، فوجئت بتوقف الدوري وتجميد نشاط اللعبة في مصر".

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وأضاف: "بعد فترة تلقىيت خطابا من اتحاد المكفوفين يتضمن الموافقة على المشاركة ببطولة كأس العالم بإيطاليا، ولكن لم نجد من يتحمل تكاليف سفر الفريق، حتى انتهت المهلة التي سمح بها الاتحاد الدولي للعبة لتسجيل أسماء الدول المشاركة في البطولة والتي يشارك بها ثماني دول فقط، وكانت مصر من الأسماء التي طرحها الاتحاد الدولي للمشاركة بالبطولة بعد ظهور المنتخب الوطني لكرة القدم للمكفوفين، الملفت خلال البطولة الدولية الودية التي استضافتها مصر مؤخرا بمركز شباب نادي الجزيرة، وحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية".

وأوضح عبد الرحمن، أنه لم ييأس ويواصل إعداد فريقه بكل قوة خلال الفترة الحالية للمشاركة في بطولة إفريقيا لكرة القدم للمكفوفين، والتي ستستضيفها الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل. مناشدا وزير الشباب والرياضة بالتدخل وتوفير الدعم اللازم للاعبين حتى نحقق حلمهم بالمشاركة في البطولة القارية.