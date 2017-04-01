أخبار عاجلة

كواليس النادي الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي .. أ. مروان هشام -
بيان عاجل لـ«وزارة الداخلية» بالأسماء || تكشف عن مفجري كنيسة المرقسية و مارجرجس بالغربية .. ومكافأة مالية قدرها مائة ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومات عنهم -
تعطل لوري شرطة أعلى كوبري أكتوبر وكثافة مرورة كبيرة -
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017 -
عاجل .. وزارة الصحة تحذر المواطنين من تناول هذا العقار وتطالب جميع الصيدليات بسرعة تسليمه لإعدامه فورا -
الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

Google+ Print
أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ناشد الكابتن محمد عبد الرحمن أول مدرب كرة قدم للمكفوفين في ، وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، بتوفير الدعم اللازم للعبة وكل من يمارس الرياضة من المكفوفين بعد ضياع حلم المشاركة في كأس العالم الذي ستستضيفه إيطاليا في شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى توقف الدوري بعد تعهد الاتحاد المصري للمكفوفين بإقامة ثلاث دورات مجمعة للعبة.

وقال عبد الرحمن، في تصريحات صحفية: "بذلت أقصى جهد خلال الفترة الماضية في إعداد دورات تدريبة للاعبين والمدربين بهدف إقامة دوري قوي يقدم أفضل العناصر لمنتخب مصر، ليرفعون علم بلدهم في جميع البطولات، ولكن بعد الاقتراب من تحقيق الحلم واكتمال إعداد فريق المركز النموذجي وطه حسين للمكفوفين للمشاركة في بطولة الدوري، وبعد اجتياز الفريق الدورة المجمعة الأولى بنجاح والتتويج بالمركز الأول، فوجئت بتوقف الدوري وتجميد نشاط اللعبة في مصر".

شاهد أيضا

وأضاف: "بعد فترة تلقىيت خطابا من اتحاد المكفوفين يتضمن الموافقة على المشاركة ببطولة كأس العالم بإيطاليا، ولكن لم نجد من يتحمل تكاليف سفر الفريق، حتى انتهت المهلة التي سمح بها الاتحاد الدولي للعبة لتسجيل أسماء الدول المشاركة في البطولة والتي يشارك بها ثماني دول فقط، وكانت مصر من الأسماء التي طرحها الاتحاد الدولي للمشاركة بالبطولة بعد ظهور الوطني لكرة القدم للمكفوفين، الملفت خلال البطولة الدولية الودية التي استضافتها مصر مؤخرا بمركز شباب نادي الجزيرة، وحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية".

وأوضح عبد الرحمن، أنه لم ييأس ويواصل إعداد فريقه بكل قوة خلال الفترة الحالية للمشاركة في بطولة إفريقيا لكرة القدم للمكفوفين، والتي ستستضيفها الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل. مناشدا وزير الشباب والرياضة بالتدخل وتوفير الدعم اللازم للاعبين حتى نحقق حلمهم بالمشاركة في البطولة القارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض