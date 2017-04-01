فيديو.. صحفي لـ«مرتضى منصور»: من سيتحدث معنا بـ«قلة أدب» سيجد المثل

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وقعت مشادة كلامية بين رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، و الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، على الهواء، استخدم فيها الطرفين بعض العبارات غير اللائقة.

وعلق بليغ ابو عابد الناقد الرياضي، خلال لقائه مع برنامج «الكرة في دريم»، الذي يقدمه الإعلامى خالد الغندور، على قناة «دريم»،على مداخلة رئيس الزمالك بالبرنامج والتي شهدت المشادة، قائلًا: «الدخلة ديه والجو ده مش معانا أحنا، ده مايكلش معانا،».

وتابع أبو عايد: «حكاية إنه يخش يقول كلمتين عشان الناس تخاف، مش معانا إحنا، عاوز يزعق أو يتناقش ويتكلم، أحنا معاه في الحالتين، أحنا مع الاحترام، ومن سيتحدث معنا بقلة أدب وسنتحدث معه بالمثل».

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وانفعل زكي، خلال لقائه وأبو عايد، مع برنامج «الكرة في دريم»، بعد وصف منصور، بأن من في الاستوديو مرضى نفسيين، ليرد الأول: «مين اللي مرضى نفسيين، أنت اللي مريض نفسي ومحتاج تتعالج، أنت عبيط ولا إيه».

وتابع أبو المعاطي زكي: «اتكلم بأدب واحترام، الشوية دول تعملهم مع حد تاني مش معانا»، مما دفع الغندور الخروج إلى فاصل.