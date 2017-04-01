تلبية لدعوة ترامب.. السيسي يبدأ أول زياراته الرسمية لأمريكا

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يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تعد الزيارة الرسمية الأولى منذ توليه مهام منصبه، وسوف يلتقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد غد الاثنين، لبحث تعزيز العلاقات الإسترتيجية بين البلدين والأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما كيفية مواجهة الإرهاب ودفع عملية السلام بالشرق الأوسط.

كما يعقد الرئيس السيسى، بعد وصوله عدد من اللقاءات مع كبار المسئولين، وعدد من اللقاءات الثنائية التى تجمعه بأعضاء الكونجرس الأمريكى وغرفة التجارة المركزية ووزير الخارجية ونائب الرئيس الأمريكى.

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واقتصرت زيارات الرئيس السيسى إلى الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات الماضية على نيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط.