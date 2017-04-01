محافظ البحيرة تفتح التحقيق في أكبر ملف فساد

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أحالت المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة 666 تقريرا للنيابة العامة والنيابة الإدارية والشئون القانونية بينها عدد من التقارير الخاصة بعدد من العاملين بالوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى وإيتاى البارود وكوم حمادة وأبو حمص وكذا المستشفى المركزى بالدلنجات وإيتاى البارود لإهمالهم فى أداء العمل وتراخيهم وكذا لتورطهم بعضهم فى فساد مالى.

وشددت نادية في بيان لها اليوم السبت على سعيها لمواجهة كل أوجه الفساد بجميع القطاعات الحكومية المختلفة بالمحافظة، لأن تغول الفساد الإدارى داخل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بالمحافظة يؤثر بالسلب على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

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وأشارت محافظ البحيرة، إلى ضرورة المتابعة اليومية لكافة الجهات الحكومية للوقوف على انتظام العمل وحسن إدارته مما يحقق الصالح العام.