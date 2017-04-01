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فيديو.. بكري: دعوى وقف جلسات مجلس النواب تعتبر «تشهيرًا بالبرلمان»

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فيديو.. بكري: دعوى وقف جلسات مجلس النواب تعتبر «تشهيرًا بالبرلمان» فيديو.. بكري: دعوى وقف جلسات مجلس النواب تعتبر «تشهيرًا بالبرلمان»

التحرير

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قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن دعوى وقف جلسات مجلس النواب تعتبر تشهيرًا بالبرلمان، مؤكدًا أن الدستور يحكم في هذه الأمور ويؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «انفراد»، الذي يقدمه الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن القضاء الإداري سيحكم من أول مرة بعدم الاختصاص باعتباره عملا خاصا بالبرلمان، وعمل أصيل للسيادة البرلمانية.

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 وأكد أن المحكمة الدستورية العليا هي المسؤولة عن حل البرلمان من عدمه، وهي التي تحدد وتفصل في الموضوع في النهاية، مستطردًا: «ما يحدث الآن هو مقارعة المجلس ومحاولة للتشهير به».

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التحرير

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