سبوبة الإعلانات العلاجية.. فنانون في مصيدة الجريمة وتحركات حكومية متأخرة

التحرير

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كتبت - ريهام عبد الوهاب

فن صناعة الوهم، يتنامى وينتشر إذا غابت الرقابة وماتت الضمائر واجتمع المكر في حضرة السلبية بحثًا عن ثراء سهل وسريع. تركيبة تحكمها شهوة مفترسة يمكنها تدمير المجتمع إذا ارتبطت بحياة المواطن تحت راية الغش والخداع، طرفيها ضحية تبحث عن الأمل ومستفيد جشع يلهث وراء المال باستغلال حاجة الأول والتلاعب بمشاعره، حتى يبيع له الوهم الذي يحل كل مشاكله ويكفل احتياجاته كذبًا.

حالة لعبت على أوتارها ونجحت في استغلالها الشركات المعلنة، للوصول إلى هؤلاء المستهدفين من البسطاء عبر شاشة التليفزيون التي اقتحمت جميع البيوت والقصور مع انتشار الفضائيات؛ ولكن المقلق هنا هو الترويج للمنتجات الدوائية التي لا تخضع لوزارة الصحة، وإكسبها مصداقية من خلال مشاهير يتمتعون بالثقة لدى المشاهد ويرى فيهم القدوة، وخصوصًا الفنانين بتنوعاتهم والرياضين المفضلين.

أسئلة حائرة وأبعاد مختلفة

عدة أسئلة تفرض نفسها على المشهد، حول كيفية قبول هؤلاء المشاهير وخصوصا الفنانين أن يكونوا أداة في عملية خداع ممنهجة للمواطنين، وتلويث شهرتهم والتضحية بنجوميتهم في إعلانات ومنتجات غير موثوقة ومجهولة المصدر والهوية، هل الأموال تستحق؟ أم هم الآخرين ضحايا؟! ولماذا تلاشت المسئولية الاجتماعية؟ وأين دور الحكومات وسلطات التشريع والرقابة؟

«التحرير» تحاول في التقرير التالي تفسير تلك الظاهرة، والوصول إلى إجابات لهذه التساؤلات، واستعرض جوانب عملية النصب التي يقع فيها المواطن، في قضية أصبحت أزمة حقيقية تشغل العالم العربي، ومحل دراسة وبحث من المتخصصين، وصولًا إلى التوصيات والإجراءات اللازمة.

محو ثقافة الاستشارة الطبية.. الفنانون جناه

في مختلف دول العالم وبالأخص العالم النامي والبلدان العربية، تزداد الإعلانات الدوائية بشكل مستمر وعشوائي، حيث يتم ترويج للمنتجات الطبية من خلال وسائل الإعلام المختلفة سواء القنوات فضائية أو الراديو والجرائد والمجلات والإنترنت، ويتصدرها الفنانين باعتبارهم وسيلة جذب وللتأثير بشكل مباشر على المستهلك دون النظر للعواقب السلبية للأدوية، ما يشجع المرضى على التمدد في ثقافة التناول دون استشارة طبية، تحت راية المقولة الشهيرة "أنت طبيب نفسك".

تشمل هذه الإعلانات أدوية التخسيس والسكر والضغط والأمراض المزمنة، ومنتجات تجميلية لحل مشاكل البشرة بكل أنواعها، وأعشاب وكريمات مركبة للقضاء على آلام العظام وغيرها من المنتجات الطبية، بالإضافة إلى مشروبات الطاقة التي تصدر الوهم للمشاهدين، والأدوية التكميلية؛ وتبرز المشكلة هنا بأن هذه المنتجات تباع بنسبة كبيرة جدًا دون استشارة طبية، اعتمادًا على الثقة في الوجه الفني الذي يتصدرها، ليتحول الفنان من مثقف ومحرك للوعي إلى جاني وشريك في عملية نصب لا تغتفر بالتقادم.

فنانون يبيعون شهرتهم بالخسارة.. حاجة أم ورطة؟

رأس مال الفنان شعبيته، إذا خسارها انطفى نجمه وذهب في طي النسيان، هكذا أصبحت الحسابات في لغة "الترافيك" التي لا تعترف بالموهبة فقط، واعتادنا خلال السنوات الأخيرة، اعتماد الحملات الإعلانية على الفنانين، وحققت نجاحًا ملحوظًا، وعلى النقيض كانت الإعلانات العلاجية التي لاحقت من ظهروا فيها بخسائر كبيرة، ولعل أبرزهم إيهاب توفيق، ومحمود الجندي، وأحمد ماهر، وغيرهم من الفنانين الذين شاركوا في تضليل وبيع الوهم للمشاهدين مقابل العائد المادي، سواء بقصد أو دون.

إيهاب توفيق: تم استغلالي

أحيل الفنان إيهاب توفيق إلى النيابة، العام الماضي، بسبب الإعلان عن دواء مضلل للقضاء على مرض السكري، ما أثار هجومًا كبيرًا عليه، وقبوله الظهور في مثل هذه النوعية من الإعلانات، وبرر البعض مشاركته بمروره بأزمة مالية، لكن المطرب الذي لمع نجمه في فترة التسعينيات وأوائل الألفية الجارية، رد في بيان رسمي، قائلًا: "ليس لي أي علاقة بالمنتج وتم استغلالي في أغنية ترويج لدواء لا أعلم عنه شيئا". وأوضح تفاصيل الواقعة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء"، مؤكدًا أنه تقدم ببلاغات لجهاز حماية المستهلك، بأنه يتم استغلال صوته وصورته على منتج لا يعرف عنه شئ وطالب بوقف هذه الإعلانات.

محمود الجندي.. يروج للخطر

مؤخرًا تم تحذير المشاهدين من قبل جهاز حماية المستهلك من منتج "روما روز وكولجيكس" لمعالجة الآلام والإمداد الدموي للأماكن المصابة، الذي يروج له الفنان الشهير محمود الجندي، مؤكدين أن المنتج غير مسجل بوزارة الصحة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة والجندي، لمشاركته بالأداء التمثيلي لإيهام المشاهدين بصحة البيانات.

ودافع الجندي عن نفسه، في تصريحات صحفية، قائلًا: "أنا مش هقدم منتج وهمي، هما قدمولي التصريح بتاع وزارة الصحة، وعلى هذا أساس أنا وافقت"، مشيرًا إلى أنه علم بقرار مقاضاته من المواقع الإخبارية، متسائلًا: "خلاص القضايا خلصت علشان يقاضوني أو يتخذوا ضدي بلاغ بسبب إعلان".

وانضم مؤخرًا إلى القائمة الفنان أحمد ماهر، بالترويج عن منتج دوائي يساعد على "التخسيس" بسرعة كبيرة، سرعان ما لاحقته شكاوى عديدة حول الآثار الجانبية له.

لماذا يلجأ الفنانون إلى هذه الإعلانات؟

يتبادر إلى أذهاننا جميعًا هذا السؤال الحائر "لماذا يقبل الفنانون وكبار النجوم التعامل مع مثل هذه الإعلانات المضللة والشركات المعلنة والقنوات الهاوية التي لا تحظى بنسب مشاهدة تذكر؟!".

تقول الناقدة الفنية، خيرية البشلاوي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إذا كان الممثل يؤدي هذا الإعلان وهو على علم بأن المنتج غير صالح ومضر للمستهلك فهذا التصرف ينم على أنه "شخصية غير مسئولة وبلا ضمير ولديه شهوة المادة تفوق أي شيء".

وأكدت البشلاوي، أن الممثل هنا يبيع شهرته ونجوميته مقابل المال، ويحاول أن يغطي احتياجه المادي بغض النظر عن مصدر هذه الأموال، ومن الممكن أن يصبح "داعرًا" أيضًا مقابل المال، مشيرة إلى أن هذا إفلاس فني يعكس أن سوقه الفني متوقف ويحاول الظهور على الشاشة وتذكير المشاهدين باسمه بأي ثمن وأي طريقة.

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وشددت الناقدة الفنية، على أهمية محاسبة مثل هؤلاء الفنانين حسابًا قاسيًا، باعتبارهم شخصيات مسئولة مجتمعيًا نظرًا لقربهم من المشاهدين الذين ينخدعون بسبب اسم الفنان الكبير، ظانين أنه لن يضرهم أبدًا، لذلك لابد أن لا تمرر هذه الأفعال غير المسئولة من جانب وزارة الصحة وحماية المستهلك، إلا بعقوبة رادعة للجميع.

الإعلانات الدوائية تحت مجهر الباحث العربي.. أرقام تتحدث

أزمة الإعلانات الدوائية دخلت سريعًا تحت مجهر الباحثين المتخصصين في مجالي الإعلام والإعلان على مستوى الوطن العربي، بعد الزيادة الرهيبة لها على الفضائيات في السنوات الأخيرة، إذ تستحوذ الإعلانات الطبية علي مساحة زمنية كبيرة تبلغ 35.8% من إجمالي مساحة الإعلانات التجارية المقدمة في الفضائيات العربية، بحسب رسالة دكتوارة، ناقشتها جامعة الأزهر للباحث محمد فؤاد الدهراوي، الشهر الماضي، بعنوان "الإعلانات الطبية في الفضائيات العربية واتجاهات الجمهور نحوها"، أظهرت أيضًا بحث هذه الإعلانات عن بناء قاعدة جماهيرية عريضة باستهداف الجمهور العام في المقام الأول بنسبة 39%، ثم الأزواج بنسبة 19%، والمرأة 17.1%.

وأشارت الدراسة إلى أن التجاوزات الأخلاقية الخاصة بالمنتج الطبي في مقدمة التجاوزات الأخلاقية للإعلانات الطبية بنسبة 26.4%، يليها التجاوزات الخاصة بثقافة التداوي بنسبة 20.9%، ثم تجاوزات تدني الذوق بنسبة 14.8%، والتجاوزات المتعلقة بالمقارنة والمنافسة 14.1%، والتجاوزات الأخلاقية المتعلقة بظهور المرأة في المرتبة الخامسة بنسبة 12.5%.

وتوصلت دراسة أردنية بعنوان "الإعلانات الدوائية التي تستهدف المستهلك مباشرة في الأردن من منظور جندري"، إلى إن الإعلانات الدوائية التي تستهدف المستهلك مباشرة تتزايد باستمرار، وأصبحت بديلًا إعلاميًا جذابًا للمصانع الدوائية، وذلك بسبب المشاكل التي تواجهها شركات الأدوية وتدنّي كفاءة مندوبي مبيعات الأدوية، ففي أمريكا مثلا رأى حوالي 86% من جميع المستهلكين للأدوية أو سمعوا عن الإعلانات الدوائية التي تستهدف المستهلك مباشرة، ونحو 35% قاموا بالاستفسار عن الأدوية – المعلن عنها – خلال زيارتهم للطبيب، حيث دفعهم الإعلان عن هذه الأدوية للقيام بذلك.

توصيات ومخاوف.. العالم يحظر والعرب تائهون

أشارت الدراسة الأردنية السابقة، إلى أن هناك العديد من الدول أصدرت قرارات بحظر الإعلان أو الترويج عن أي وصفات دوائية بوسائل الإعلام المختلفة، سواء كان المنتج المعلن عنه يُصرف بوصفة طبية أو يُصرف مباشرة دون وصفة طبية، وعلى الرغم من هذا التحذير إلا أن الإعلانات الدوائية شقت طريقها عبر القنوات الفضائية والشبكات الإلكترونية في الآونة الأخيرة مسـتهدفة المستهلكين من الأصحاء والمرضى.

وأوصت الدراسة المصرية، بإنشاء جهاز رقابي للتأكد من صحة المحتوي الإعلاني المقدم في وسائل الإعلام، والتأكد من خلو الإعلانات من أي تجاوزات أخلاقية، ويضمن التزام القائم بالاتصال بالممارسات المهنية السليمة، ويكون لهذا الجهاز الرقابي حق الاعتراض الكامل علي الإعلان وإلغاءه ومنع بثه وفرض عقوبات عند إثبات المخالفات.

وطالبت جهات الإشراف والرقابة في وسائل الإعلام وخاصة القنوات الفضائية أن تلتزم بتطبيق القانون الذي يلزم باعتماد إعلانات المنتجات والخدمات الطبية من الجهة المختصة في وزارة الصحة والسكان، وعدم قبول أي إعلانات ما لم يكن موافقا عليها رسميا من هذه الجهة.

وعلى أرض الواقع، ما يثير القلق أن هذه الإعلانات مضللة وتستخدم معلومات ليست سليمة عن المنتج ومزايا وفعاليته دون التطرق لضراره ومشاكله، مما يؤثر ذلك على صحة المستهلكين الذين ينخدعون إثر ظهور نجمهم المفضل على الشاشة ويحمل في يده المنتج ويحكي تجربته الوهمية، في ظل توهة عربية رسمية، لمواجهة حقيقة لتلك الظاهرة التي ستتحول إلى كارثة تهدد صحة الوطن التي تعتبر أمن قومي في المقام الأول.

ردود أفعال وإجراءات رسمية على خط المواجهة.. الفنانون طرف

كعادة القرارات الرسمية في الدول العربية تأتي متأخرة كردود فعل بعد تفشي الظواهر؛ تحولت أزمة الإعلانات العلاجية إلى صداع في رأس الحكومات العربية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وضربت الاستفسارات مجالًا للنقاش، مع محاولات لسن قوانين وتشريعات لمواجهة خطر تلك الإعلانات المجهولة، لكن يبقى الرهان على تمرير تلك القوانين وتفعيلها وإنفاذ عقوباتها، مع قيام السلطات الرقابية والتفيذية بدورها.

الكويت.. انتفاضة تحرك الصمت

في عام 2014 شهد مجلس الأمة الكويتي، انتفاضة ضد الإعلانات العلاجية، بعدما وجه النائب والصحفي الراحل نبيل الفضل، تساؤلات إلى وزير الصحة هناك، بشأن الخدمات الصحية والعلاجية في الوسائل الإعلانية، مطالبا الأخير، إفادته إذا ما كان لدى الوزارة قانون ينظم الإعلان عن الخدمات الصحية والعلاجية، وما إذا كانت تخضع تلك الإعلانات لرقابة إدارة التراخيص الصحية، وما الآلية التي تسير عليها الوزارة في شأن تحديد أسعار الخدمات الصحية والعلاجية وأسعار الأدوية في الكويت.

مصر.. تحذيرات رسمية وقانون جديد

حذر جهاز حماية المستهلك، مؤخرًا، المواطنين من الإقدام على شراء أي منتجات طبية من خلال الإعلانات المروجة للمستحضرات الطبية الخادعة على شاشة الفضائيات أو الإنترنت، وضرورة مراجعة الجهات المختصة للتأكد من صحة وسلامة الأدوية، نافيًا وجود ترخيصات أو تصريحات من وزارة الصحة لبيع هذه المنتجات.

وأهاب اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة، التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم في تضليل الرأي العام، وترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب على الأوتار العاطفية والعقلية لدى الجمهور.

وافق مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وأحاله إلى مجلس الدولة للبت فيه.

ويهدف مشروع القانون إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتقاع بها وتجنب أضرارها، وتلافي ضعف العقوبات وتراخي الرقابة الذي أدى لانتشار الإعلانات غير المرخص بها بمختلف وسائل الإعلام، مع الحد من الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.

البحرين.. حظر الإعلانات العلاجية بدون ترخيص

أعدت السلطة التنفيذية بالبحرين، مشروع قانون جديد بشأن تنظيم إعلانات، لعرضه على مجلس النواب، يتضمن 30 مادة تتناول الضوابط والإجراءات والاشتراطات والجزاءات المتعلقة بالإعلانات.

وحظر مشروع القانون الجديد، الترويج للأدوية والمنتجات العلاجية والتعليمية إلا بترخيص،. والإزالة الفورية لما يمس الآداب والعقائد، واشترط على المعلنين في الأمور المتعلقة بالأدوية أو الأمور العلاجية والطبية بأخذ تصريح من وزارة الصحة، بحسب مسودة القانون التي نشرتها جريدة "الأيام" البحرينية.