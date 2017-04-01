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بعد الخسارة من البرازيل.. باراجواي يشكو حكم المباراة: نشعر بالأذى

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بعد الخسارة من البرازيل.. باراجواي يشكو حكم المباراة: نشعر بالأذى بعد الخسارة من البرازيل.. باراجواي يشكو حكم المباراة: نشعر بالأذى

التحرير

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وصف رئيس اتحاد باراجواي لكرة القدم روبرت هاريسون، التحكيم في مباراة خسرها منتخب بلده ضد البرازيل بثلاثية نظيفة "بالمؤسف"، وقال إن الخسارة قللت فرصه الفريق في التأهل لمونديال 2018 بروسيا.

وأضاف هاريسون، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، ونقلته وكالة الأنباء الإسبانية: "نحن ندرك سوء التحكيم، وسنقدم شكاوى عبر القنوات الرسمية، لكي لا تتضرر باراجواي مرة أخرى.. ولكننا نشعر في مقر الاتحاد بالأذى من التحكيم في كل لحظة، منذ البداية حتى النهاية".

وأكد على التزامه بالمرحلة التي بدأها المدرب فرانسيسكو ارسي، وقال إن فرص في التأهل لكاس العالم لا تزال قائمة.

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وشدد على أن مسئولية باراجواي تضاعفت قبل الجولة القادمة من التصفيات في أغسطس وسبتمبر، حيث سيواجه المنتخب كل من تشيلي وأوروجواي.

وتحتل باراجواي المركز الثامن بـ18 نقطة على بعد خمس نقاط من تشيلي الرابعة والتي تحتل آخر المراكز المؤهلة مباشرة لمونديال 2018.

وأشار هاريسون، إلى قرار لاعب الوسط نيستور أورتيجوزا والمهاجم داريو ليزكانو بعدم العودة للمنتخب بسبب خلافات مع المدرب أرسي، وقال "لقد تحدثت معهما شخصيا، وطلبت منهما إعادة التفكير والرد علي. ولكني احترم قرارهما".

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التحرير

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