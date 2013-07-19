الحلقة الثامنة من "نقطة ضعف": "عمر" يتشاجر مع "علية".. ويرفض لقاء "رباب"

كتب : محمد عاشور منذ 8 دقائق

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "نقطة ضعف"، مشاجرة بين الدكتور عمر، الذي يلعب دوره الفنان جمال سليمان، وأخته "علية"، التي تلعب دورها الفنانة "هالة فاخر".

وكانت عليا قد رتبت لقاءً بين "عمر" و"رباب"، في منزلها دون علمه، واتصلت به لتخبره أنها مريضة وطلبت منه أن يأتي لها على الفور.

وتفاجأ عمر بأن "علية" كانت تكذب عليه، وأنها ليست مريضة، وإنما دبرت هذه الحيلة حتى يرى "رباب"، مما أثار غضبه الشديد، وأعلن لها أنه لن يتزوج رغما عنه.

يذكر أن مسلسل "نقطة ضعف" بطولة جمال سليمان وهالة فاخر وروجينا ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج أحمد شفيق.