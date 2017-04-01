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فيديو.. كبيش: المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي يرأسه رئيس الدولة

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فيديو.. كبيش: المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي يرأسه رئيس الدولة فيديو.. كبيش: المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي يرأسه رئيس الدولة

التحرير

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قال أستاذ القانون الجنائي الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، إن المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي يتكون من 16 عضو، يرأسهم رئيس الجمهورية، وبعضوية نائب الرئيس ووزير العدل، ويشكل من قضاة وأعضاء من النيابة العامة.

وأضاف كبيش، في حواره مع  برنامج «الحياة اليوم»،  والذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة «الحياة»، أننا لم نرى أحدا في فرنسا يخرج علينا ويدعى أنه تم الاعتداء على استقلال القضاء.

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وأكد أستاذ القانون الجنائي، أن رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية يعيين قضاة المحكمة العليا، مردفًا: «رئيس الجمهورية له الحق في إصدار أي قانون والاعتراض على أي قانون، ومن حقه حل البرلمان وفقا للدستور، متسائلا «هل رئيس الجمهورية يتوغل على البرلمان في هذه الحالة».

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التحرير

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